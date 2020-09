Véradást szerveztek Békéscsabán

A Békéscsabán, a Fiume hotelben pénteken szervezett véradásra több tucatnyi önkéntest várt a Szeretlek Békés Megye Egyesület. Az eseményen ötvenketten adtak vért.

Frankó Attila, az egyesület elnöke elmondta, 2000 májusa óta szervez ilyen akciókat, eddig 1024 liter vért gyűjtöttek 2276 önkéntes révén, és így 6828 életet mentettek meg.

– A véradás nagyon fontos, egy véradó három életet menthet meg. Vérhiány lépett fel, ezért arra ösztönzök mindenkit, civil szervezeteket például, hogy szervezzenek ilyen akciókat – mondta Frankó Attila, aki immár több mint ötvenszeres véradó. Hozzáfűzte: aki vért ad, nem csak másokon segít, hiszen saját egészségéért is tesz azzal, hogy frissül a vére.

Azt is elmondta, a pénteki, szeptember 11-ei nap különleges, hiszen 19 éve, 2001-ben ezen a napon történt terrortámadás, ezen a napon szállt bele két repülőgép New Yorkban a Világkereskedelmi Központ, a World Trade Center ikertornyaiba. Több ezren vesztették életüket, tehát a véradás során az ő emlékük előtt is tisztelegtek.

Az egyesület elnöke kiemelte: a véradókat ajándékokkal várták, illetve értékes nyeremények ugyancsak gazdára találtak, az önkéntesek között kisorsoltak például tévét és okostelefonokat. Hozzáfűzte, a kormányhivatal révén ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat is tartottak.

Az előadóművészként ismert Pősze Anita, azaz Engie első alkalommal adott vért, mint mondta, fontos, hogy ezzel is lehet segíteni másokon, erre buzdított másokat is. Teleki Melinda harminc éve él az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában, három hónappal ezelőtt tért haza. Ő is adott volna vért, azonban ezt nem tehette meg TAJ-kártya hiányában. Bizony, fontos tudni, hogy ez is szükséges a segítségnyújtáshoz.

A véradás fontosságára hívta fel a figyelmet dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa is hírportálunk kérdésére a rendezvény helyszínén. Elmondta, nyáron amúgy is mérséklődik, illetve most, a koronavírus-helyzet miatt szintén csökkent a véradási hajlandóság. Ezért jók a kampányszerűen szervezett akciók. Kiemelte: bár a vérkészletek szűkösek, a legszükségesebb esetekhez, így életmentéshez és műtétekhez rendelkezésre áll elegendő mennyiség.