Sarkadon mindenki munkahelyét megőriznék

- Üdvözlöm a bejelentett gazdaságvédelmi akciótervet. Látszik, hogy Magyarországnak az emberekért felelős és gyorsan reagáló kormánya van, amely élen jár a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, valamint gondoskodik a negatív gazdasági következmények enyhítéséről is – mondta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere.

Hangsúlyozta, a kormány elmúlt tízéves munkájának eredményei látszódnak Sarkadon, hiszen beruházások valósultak meg, bővültek a szolgáltatások, munkahelyek jöttek létre a fejlesztések idejére vagy véglegesen. A közfoglalkoztatottak száma is az évek alatt a harmadára csökkent, többen megtalálták helyüket az elsődleges munkaerőpiacon.

– A meglévő értékeket, eredményeket meg kell őrizni, ezért is fontos, hogy a gazdaságvédelmi akciótervben szerepel a meglévő munkahelyek megőrzése és újabbak teremtése. Ez természetesen a helyi vállalkozóknak, illetve minden sarkadinak lehetőséget jelent. Örvendetes, hogy a kormány számára a vállalkozók mellett fontos a családok és a nyugdíjasok védelme is – tette hozzá.

A polgármester elmondta, minden sarkadi intézménynél – ide értve az önkormányzatiak mellett a Kistérségi Humán Szolgáltató Központot és a járóbeteg-szakellátó centrumot – az elsődleges cél a munkahelyek és a dolgozók egzisztenciájának a megőrzése.

A költségvetésben átcsoportosításokra volt szükség, hogy egy pénzügyi alapot teremthessenek. Ezzel segítik egyrészt a központi védekezést – azzal a 15-20 millió forinttal, ami gépjárműadóként Sarkadon maradt volna eredetileg –, másrészt azokat az embereket, akik esetleg elveszítik munkahelyüket és bajba kerülnek, harmadrészt ennek köszönhetően védhetik meg a szűken és tágan vett önkormányzati dolgozók munkahelyét.

– A pénzügyi stabilitás megőrzése mellett most ezek a legfontosabb feladatok a büdzsé kapcsán – hangsúlyozta dr. Mokán István. Minden olyan kiadást felfüggesztettek ideiglenesen, amelyek nem kötelező, hanem önként vállalt feladathoz kapcsolódnak. Mint fogalmazott, ez komoly áldozatokkal jár, például érinti a civil szervezetek támogatását is, de meg kellett hozni a döntést. Beszélt arról is: a beruházások nem állnak le, folytatódnak, és saját lehetőségeikhez mérten segítik a vállalkozókat.