Még inkább vigyáznak az idősotthonok lakóira a megyében

Az idősotthonokban szigorították a bevezetett intézkedéseket, teljes felvételi és kijárási tilalmat vezettek be. Látogatni március eleje óta nem lehet a lakókat. A járvány nagy terhet ró az idősekre, és veszélyeztetettségük okán a róluk gondoskodókra is. Különösen nagy a felelősségük a szociális otthonokban nagyon időseket, betegeket ellátóknak. A megyében több helyen is érdeklődtünk, hol, miként oldják ezt meg.

Nagy felelősség hárul azokra, akik a bentlakásos ellátásban foglalkoznak az idősekkel. Orosházán az Egységes Szociális Központ ápolást, gondozást nyújtó Platán Idősek Otthonában 149 fővel (átlagéletkor 69 év), az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 72 gondozottal foglalkoznak (átlagéletkor 79 év).

– A Teréz utcán az ápolást, gondozást végző és irányító szakemberek létszáma 37 fő, mentális támogatást nyújtók létszáma 5 fő. Ezenfelül takarító, konyhai, mosodai és műszaki szakemberek biztosítják a zavartalan működést, az ellátotti igények, szükségletek kielégítését. A Táncsics utcán több mint 22 munkatársunk vesz részt az idősellátásban. A veszélyhelyzet óta történtek létszám-átcsoportosítások (más, ideiglenesen bezárt egységeinkben dolgozók áthelyezésével), hogy még nagyobb gondot fordíthassunk a járvány megelőzésére – tájékoztatott Bogárné Kiss Ildikó.

Az igazgató elmondta, március 9-e óta van kijárási és látogatási tilalom. Postai és egyéb úton érkezett csomagok március 18-a óta nem érkezhetnek az idősekhez. A szakrendelőbe kizárólag azok az ellátottak szállíthatók, akik számára ez elengedhetetlenül fontos.

– Az ápolást, gondozást végző személyzetnek többletmunkát okoz az idősek folyamatos tájékoztatása, megnyugtatása, hiszen ez az időszak rendkívül nehéz számukra is, elsősorban azért, mert nem találkozhatnak szeretteikkel. Az intézmény biztosítja az egyéb kapcsolattartás minden lehetséges módját (telefon, Skype, Messenger) – mondta az intézményvezető. Hozzátette, a járvány megelőzése érdekében folyamatos és alapos takarítás, valamint fertőtlenítés történik az intézmény egész területén, illetve a dolgozók oktatása, tájékoztatása is rendszeres a védőeszközök helyes használatával kapcsolatosan. Ezenfelül megfogalmaztak az intézményekre vonatkozó izolációs terveket és a járványhelyzet alatt érvényes kiemelkedő rendszabályozásokat is.

Békéscsabán a kistérségi fenntartásban lévő Ady Endre utcai idősek otthonában 128 fő, a városi fenntartásban működő Életfa idősek otthonában pedig 118 fő él jelenleg – mondta Szarvas Péter polgármester lapunk érdeklődésére. A lakók védelme érdekében mindkét intézményben látogatási, illetve intézményelhagyási tilalom van érvényben. Az intézményekbe csomagot sem lehet küldeni, ugyanakkor a lakóknak bevásárolnak minden szükségest az idősotthonok munkatársai.

– Mivel mind a két intézményben látogatási és kijárási tilalom van, pénteken elrendeltem, hogy mindkét helyen alakítsák ki az online kapcsolattartás feltételrendszerét. Ennek köszönhetően a lakók biztonságosan tarthatják majd szeretteikkel a kapcsolatot – hangsúlyozta a városvezető.

Az Ady Endre utcai idősek otthonában készítettek pandémiás tervet a megelőzésre vonatkozóan. Az ellátottak elkülönítésére izolációs terv készült, melyben megfogalmazták a teendőket, a felelősségi köröket, kijelölték az irányító stáb tagjait, valamint a szükséges feladatokat a megelőzés és egy esetleges megbetegedés esetére. Az elkülönítésre izolációs tereket alakítanak ki, ahogy az Életfa idősek otthonában is. Ebben az intézményben is elkészült az izolációs terv, megszüntették a csoportfoglalkozásokat, az étkezések is a saját apartmanokban történnek.

Mindkét intézmény helyiségeibe kihelyeztek fertőtlenítőszeres szappanokat és kézfertőtlenítőket, fokozottan és folyamatosan takarítanak, fertőtlenítenek, szellőztetnek. A dolgozók mindkét idősotthonban védőeszközöket használnak és hangsúlyosan figyelnek a higiénés szabályok betartására. Az otthonok saját forrásból biztosították a munkatársaik részére a védőfelszerelést, a fertőtlenítőszereket, de az önkormányzat is folyamatosan biztosítja a maszkokat. Adományként is kaptak, kapnak az intézmények szájmaszkokat, illetve a dolgozók saját maguk is készítettek ilyeneket.