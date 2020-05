Jó évet zárt a megyei népművészeti egyesület

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület jelenleg is készül a különféle népművészeti rendezvények és foglalkozások elindítására, de még kivár.

Pál Miklósné, az egyesület elnöke elmondta, a jelenlegi helyzetben várhatóan augusztusban indulhatnak el például a különféle népi foglalkozásokat bemutató szakköreik. Hozzátette, a tavalyi év jól sikerült, mind tartalmában, mind gazdálkodásában egy nagyon szép esztendőt zártak. A mostani év is jól kezdődött, és szerencsére az idei egyik legnagyobb rendezvényüket, a Kárpát-medencei Népi Textilfesztivált még a kijárási korlátozások előtt meg tudták nyitni.

– Sokan megnézték a kiállítást, de azt a megnyitást követően két nappal be kellett zárni, így többen lemaradtak róla. Ezután kezdtünk el azon gondolkodni, hogy miként tudjuk ezt az értékes kiállítási anyagot látogathatóvá tenni, és ekkor ötöltük ki, hogy a digitális világban, az online felületeken is megmutathatnánk az érdeklődőknek. Ezért aztán készítettünk egy filmet, ami nagyon sikeres, több ezren nézték meg eddig – részletezte Pál Miklósné.

Az egyesület közben egy online szakkör tematikáját is elkezdte kidolgozni: ha elkészülnek, akkor virtuális segítséggel, digitális formában, a hímzés-, a csipke- és mézeskalács-készítés, valamint a gyöngyfűzés rejtelmeit tudják majd elsajátítani az érdeklődők.

Videó: Békés Megyei Népművészeti Egyesület

– Mindezek mellett a korábban elindított projektjeink is futnak, többek közt éppen a napokban kaptunk egy aláírt levelet, hogy az Orosházi úton bezárt kézművesiskola épületének egy részét határozatlan időre, díjmentesen használatba veheti az egyesület. Illetve pályázati forrásból megújul az épület – többek közt a fűtési rendszer és a vizesblokk –, de nyílászárócsere és új festés is része a felújításnak. Kész van a nyári táborok felhívása is, már csak arra várunk, hogy be tudjuk jelenteni, el tudjuk indítani azokat. A Körös-völgyi Sokadalom azonban még egy nagy kérdőjel, de erről is valószínűleg nemsokára döntünk. Az augusztus 20-ai Mesterségek Ünnepén viszont a jelenlegi tervek szerint nagy létszámmal vonul fel az egyesületünk, képviselve Békés megyét, mert úgy tűnik, hogy az a rendezvény meg lesz tartva – árulta el az egyesület elnöke.