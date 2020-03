Gépek küzdenek a csabai robotversenyen

Idén negyedik alkalommal rendeznek országos Lego-robotversenyt iskolásoknak, Békéscsabán. A péntektől szombatig tartó eseményen a gépeknek egy ügyességi és egy szumómérkőzésből álló feladatot kell teljesíteniük, önállóan. Ez utóbbinál a gépek az igazihoz hasonlóan egy kör alakú pályán mérkőznek meg: a cél itt is az volt, hogy kilökjék egymást a ringből.

A versenyekről szólva Kovács Levente, a szervező Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma igazgatóhelyettese elmondta, két osztályban nevezhettek a versenyzők. Az egyik a tervezői, a másik pedig a robotszumó kategória. Előbbiben főként programoznak a fiatalok, itt egy épített pályán kell a robotoknak végighaladniuk, adott idő alatt, erre kellett a gépeket beprogramozni, felkészíteni. A starthely elhagyása után egyébként a versenyzők csak annyira érhettek a robothoz, hogy egy új próbálkozáshoz visszategyék azt a kezdő pozícióra. Mint megtudtuk, a pályát a verseny napján ismerték meg a 7-13. osztályos versenyzők, akik a helyszínen építették meg ehhez a megfelelő eszközt, legóból.

A szumómérkőzéseken két robot küzd meg egymással, a számukra felépített több mint egy méter átmérőjű ringben. A verseny elindulása után egy óra állt rendelkezésre a robotok felépítésére, valamint beprogramozására. A pénteki szumóselejtezőknél a megmérettetés végső célja az volt, hogy az egyik robot kilökje, vagy kitolja a körből a másikat. Így a menetnek akkor volt vége, ha az egyik robot elhagyta a küzdőteret vagy ha esetleg mozgásképtelenné vált. Egy kör maximálisan három percig tartott, amely alapvetően három mentet, azaz rohamot foglalt magába.

A verseny főtámogatója, a Linamar Hungary Zrt. Parászka Tibor, a vállalat humánpolitikai igazgatója az esemény megnyitóján úgy fogalmazott, a világ nagyon gyorsan változik, a következő éveket pedig az automatizáció, és a mesterséges intelligencia határozza meg. – Ezek a változások nagyon gyorsak lesznek és azok a képességek, amit ti most itt játékos formában el tudtok sajátítani a robotprogramozással, ezek kritikus és nagyon fontos készségek lesznek a jövőben, mert a jövő az automatizálásról szól, és a mesterséges intelligencia maximális kihasználásáról – szólt a fiatalokhoz a humánpolitikai igazgató, majd kívánt sikert a versenyhez, és a tanuláshoz is. Parászka Tibor hírportálunknak elmondta, a verseny kiváló alkalom arra, hogy a fiatalok olyan képességekre tegyenek szert, amelyek később nagyban segítik őket abban, hogy sikeresek legyenek a jövő munkahelyein.

Mint megtudtuk, az iskola a jövőben is tervez a versennyel, sőt bővíteni szeretnék azt, többek közt kiegészíteni új feladatokkal, pályákkal. Egyébként idén a robotok mellett egy drónbemutatót, és egy pneumatikus meghajtással működő járművet is megtekinthetnek a versenyen résztvevők. A megmérettetés egyébként egyre népszerűbb, idén jóval többen jelentkeztek mint korábban. Az ország minden részéről, és külföldről is érkeztek nevezések, összesen több mint félszázan vesznek részt a pénteki és a szombati küzdelmekben.