A régiségek szerelmese Békésszentandrás alpolgármestere

A régiséggyűjtés szerelmesévé vált dr. Lesfalvi Balázs, Békésszentandrás alpolgármestere, aki ma már nem csupán felleli és restaurálja a történelmi múlttal rendelkező tárgyakat, hanem külföldre is értékesíti azokat. Másfél éve a Discovery Channel is forgatott nála, Drew Pitchard, Nagy Britannia egyik vezető kincskereskedője és stábja pedig azóta is szívesen vásárol tőle.

– Már gyermekkoromban is komolyan érdeklődtem az asztalosmesterség iránt, ami abból adódott, hogy sok időt töltöttem édesapám műhelyében, aki szívesen készített bútorokat. Majd az egyetem mellett dolgozva egy olyan céghez kerültem, amely kiközvetített régi, szép bútorokat Magyarországra érkező amerikai üzletemberek mellé. Ekkor tetszett meg a régiségkereskedők világa, amit érdekesnek és izgalmasnak találtam. A vásárláson és eladáson túl ugyanis egy szenvedély is rejlik benne, ami tárgyak által életre keltett emlékekkel és a múlt történeteivel van fűszerezve – számolt be dr. Lesfalvi Balázs hobbijának kezdetéről.

Elmondta, ifjúkori munkája kapcsán kialakult nála egyfajta gyűjtőszenvedély, ami azóta is megállíthatatlan. Ma pedig már asztalosokkal és díszüvegesekkel együtt dolgozva restaurál bútorokat, illetve különböző tárgyakat, amikkel a világjárvány előtt rendszeresen megjelent Angliában, a nemzetközi antikbútor-kiállításon.

Ennek kapcsán figyelt fel rá Drew Pitchard, aki 2019-ben el is látogatott hozzá a Discovery Channel stábjával, hogy személyesen vásárolhasson tőle A brit kincsvadász című műsorának keretében. Elmondta, a stáb ekkor egymás után forgatott Vácon, Gyulán (Liska András régésznél) és az ő szarvasi raktárában.

Mindez több szempontból is nagy megtiszteltetés volt számára, hiszen így nem csupán egy komoly külföldi régiségkereskedelmi körforgásba kerülhetett be, hanem többek között a Békés megyei turizmust is világszerte népszerűsítette a műsor azzal, hogy profi módon mutatták be az epizódban a három települést.

Elárulta, a másfél éve készült felvételekből nem adtak le mindent a 2019 decemberében először bemutatott és azóta is gyakran ismételt epizódban. A kimaradt részeket A brit kincsvadász következő évadában, várhatóan idén ősszel láthatja a közönség. Hozzátette, Drew Pitcharddal és stábjával azóta is jó kapcsolatot ápol, időnként vásárolnak is tőle, persze most a vírus miatt csupán online és telefonos egyeztetéssel.

Régiségekkel kapcsolatos szenvedélyére visszatérve elmondta, raktárában jelenleg 4000 négyzetméteren halmozódnak olyan régi bútorok, amik restaurálásra várnak. Vásárlói általában ezekből válogatnak. Utóbbiak főként külföldi vendéglátósok, valamint intézmények képviselői, akik olykor egy egész éttermet vagy helyiséget szeretnének berendezni portékáiból.

Hozzátette, élete egyik legnagyobb utazása is egy ilyen üzlethez kapcsolódik, amikor egy ibizai étterem-tulajdonos kérte tőle, hogy bútorozza át vendéglátóhelyét, ráadásul személyes kiszállítással. A tulajdonos pedig a székeken és asztalokon túl egy cigarettaautomatát is rendelt, amit a szarvasi Árpád Hotel régi telefonfülkéjébe építtetett be velük.

Így a fülke ma már Ibizán, a Habsburg-várban, az El Portalon étteremben éli életét.

Dr. Lesfalvi Balázs végül elárulta, gyűjtőszenvedélye vélhetően családi örökség, hiszen olvasni imádó édesapja 25 ezres könyvállományt halmozott fel, aminek egy része most a szentandrási kastély termeiben látható. Hozzátette, ugyan foglalkozik adásvétellel, de természetesen vannak olyan tárgyak, amiktől sosem válna meg. Ilyen például egy 1848-as Gábor Áron-rézágyú másolata, amit a muronyi Szivák Imre nyugalmazott fegyvermester készített (erre Drew Pitchard is pályázott, de nem adta el neki), illetve egy 200 éves, nagyon korai biedermeier szekrény.