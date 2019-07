A hagyományos települések mintájára építik fel a programot Gyulán

Idén ismét időutazásra hívja, az ősidőkig repíti vissza a gyulai Hetedhét Játékváros a résztvevő 8-12 éves diákokat. A gyermektelepülés különlegessége, hogy a hagyományos városok mintájára működik, a fiatalok saját döntéseket hozhatnak, a különböző, természetesen játékos műhelyekben „dolgozhatnak”, amiért fizetést kapnak.

„Láss csodát, láss ezer csodát!” – hívogatta a hétfőn délelőtt tartott szakmai nap látogatóit a Quimby együttes dala a Hetedhét Játékváros rádiója. Az ezúttal is a gyulai 5. számú általános iskolában kialakított gyermektelepülésen rögtön az udvaron, az idei program tematikájához, az ősidőkhöz illeszkedő műhelyek, például egy Modellező barlang fogadott bennünket. Az ott dolgozó srácok elmondták, hogy kulcstartókat és képkereteket készítenek. Mint elmesélték, utóbbiak megalkotása tart tovább, nagyjából 120 percbe.

Következő állomáshelyünk a „Lávaközi villám”, a helyi postahivatal volt. Ottjártunkkor Petrovszki Laura éppen levelezőlapokat gyártott. A város különböző részein tevékenykedő településlakók ugyanis ezeken keresztül üzenhetnek egymásnak. A Lávaközi villám hivatalban egyébként az elérhető kirándulásokat, a vízibiciklizést, a fagyizást vagy éppen a kastélylátogatást is befizethetik a munkájukért kapott játékpénzzel a település lakói. Váltottunk néhány szót Vendrey Violetta Nórával és Klenk Dorottyával, akik hétfőn idegenvezetőként is bizonyították ügyességüket.

– Irtózatosan tetszik a program és nagyon jól érzem magam – mesélte lapunknak utóbbi fiatal hölgy, aki elárulta azt is, hogy elsősorban kézműves kreatív munkát vállal, de dolgozott a „melóosztóban”, a munkaügyi központban, illetve a rendőrségen is. Vendrey Violetta Nóra egyebek mellett szintén a melóosztóban és rendőrségen tevékenykedett már. A lányoktól megtudtuk, hogy járőrözésük során arra figyeltek, hogy senki ne beszéljen csúnyán és ne fusson a folyosón. Előbbire nem volt példa, néhány társukat azonban figyelmeztetniük kellett, hogy tartsák be a „megfelelő sebességet”.

Szabó Enikő, a játékváros szakmai vezetője elmondta, idei tematikaként azért választották az ősidőket, mert így a programokba indirekt módon becsempészhették a környezetvédelmet is. A gyerektelepülés egyetemén előadások hangoztak el a témában, és műanyag sem nagyon kerülhet be a táborba. A város utazási irodája emellett számtalan lehetőséget nyújt a résztvevőknek a fagyizástól a strandoláson át a kastélylátogatásig. Jura TV néven működik saját tévéjük, de van rádiójuk és például bankjuk is. A Hetedhét Játékvárosban 240 diák és 84 segítő vesz részt, illetve négyen érkeztek Ditzingenből. Szabó Enikő külön szólt arról, hogy már 14 éves kortárssegítők is bekapcsolódtak a szervezésbe.