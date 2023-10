A hét ingatlana 34 perce

Költözne és vállalkozna? Itt a megoldás!

Ez a gyönyörű, békéscsabai ingatlan nem csak az otthona lehet, de működő vállalkozás is egyben, ráadásul azonnal átvehető, meglévő ügyfelekkel. A kiváló tulajdonságokkal rendelkező családi házhoz ugyanis működő kertészet is jár, így az már csak a ráadás, hogy karácsony közeledtével a fenyőfa beszerzés gondja is lekerül a vállunkról.

Ajánlom mindazoknak ezt a BÉKÉSCSABAI CSALÁDI HÁZAT akiknek fontosak az alábbiak: - 112 m2 lakótér

- 8897 m2 telek terület

- 4 szoba + nappali

- 2000-ben épült tégla építés

- hőszivattyú és vegyes tüzelésű fűtés - gázzal való fűtés is megoldható

- napelem

- medence

- pince

- szauna - fa parketta, laminált padló és járólapos burkolatok

- minőségi fa nyílászárók

- rengeteg fenyőfa a telken

- garázs

- működő vállalkozás azonnal átvehető meglévő ügyfelekkel További remek lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

