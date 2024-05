Gyulai Amazonok–Nyíregyháza Spartacus FC 1–5 (1–1)

NB II.-es női labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 50 néző. Vezette: Bódi Virág.

Gyula: Kósa – Szappanos (Laczó), Lovas, Kajári, Molnár Á., Nagy K., Kurai, Freiberger, Mezei, Komlósi (Kurta), Bordás. Edző: Molnár Zoltánné.

Gólszerző: Freiberger (20.), ill. Kocsis (42., 65.), Novák (57.), Pekk (85.), Szalanics (90.).

Nem úgy indult a találkozó, hogy végül a vendégek könnyen jutnak a pontokhoz. Az első félidő közepéhez érve, a 15 éves Freiberger Stella első nagypályás felnőtt góljával szerzett vezetést a hazai együttes, amit több elhibázott lehetőség követett, a játékrész finisében pedig egalizált a szabolcsi alakulat. A szünetet követően is változatos csata folyt, a látogatók ki tudták használni a helyzeteiket, pedig Szűcs Beatrix még büntetőt is hárított, hogy meccsben tartsa övéit. A végére mintha el is fáradtak volna a helyi fiatalok.

A gyulaiak vasárnap a sereghajtó BVSC otthonában fejezik be a bajnoki szereplésüket.

Molnár Zoltánné: – A végeredmény nem tükrözi hűen a mérkőzést. Az első játékrészben rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, szünet után azonban már hátul is sorra jöttek a hibák, főként a szélen voltunk sebezhetőek, amit kihasznált a Nyíregyháza.

A bajnokság állása 21 forduló után: 1. Bp. Honvéd 60 pont, 2. Újpest FC 55, 3. Eger 46, 4. Nyíregyháza 39, 5. Lőrinci 39, 6. Hatvan 34, 7. Gyula 28, 8. Kazincbarcika 22, 9. Arany Bácska 16, 10. Szolnok 13, 11. SKSE 9, 12. BVSC 6.