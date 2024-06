Németország–Skócia 5–1

„A hazai pályán a német válogatott a gyors góllal megalapozta a mérkőzés hangulatát, bár előzetesen inkább az ő játékosaik vállán volt a teher, de mindez hamar le is került. Attól kezdve felszabadultan tudtak játszani, és ízelítőt adtak abból, hogy komolyan kell számolni velük a végelszámolásnál is.”

Magyarország–Svájc 1–3

„Tudtuk hogy nem lesz egyszerű dolgunk, magam is tartottam ettől a meccstől, hiszen a svájci oldalon hemzsegtek a magasan képzett játékosok. Látszott a csapatunkon, hogy a közvélemény által elvárt jó szereplés béklyót kötött a lábakra. A bekapott gól után hatványozódott ez a teher, rá is ment a teljes félidő. Szétesett a játékunk, nem tudtuk a korábbi meccsek teljesítményét hozni. Csak a hatvanadik perctől találtuk meg azt a játékot, amivel lehetett volna keresnivalónk. A szépítést követően volt remény az egyenlítésre is, a harmadik kapott gól viszont törvényszerű volt ebben a helyzetben.”

Spanyolország–Horvátország 3–0

„A spanyolok bizonyították, hogy ezen az Eb-n is számolni kell velük. Az első félidőben csak az volt a kérdés, hogy mikor találnak be, onnantól kezdve pedig egyértelmű volt a magabiztos sikerük. A horvátok úgy jártak, mint mi, a második félidőben azért akadtak szép dolgaik, igaz ez kevésnek bizonyult a szépítéshez.”

Olaszország–Albánia 2–1

„Eleinte úgy tűnt, hogy a gyors góllal az albánok boríthatják a várt forgatókönyvet. A címvédő azonban gyorsan rendezte sorait és bő negyedóra múltán már az előny is nála volt. Onnan már egyértelműen irányította a mérkőzést, csakhogy a helyzetkihasználása miatt végig nyitott maradt a meccs, sőt a végén az albánok kis híján megtréfálták őket.”