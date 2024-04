Szarvas Jánost, a békéscsabai klub vezetőedzőjét, a versenybíróság elnökét arról faggattuk, hogy jött az ötlet, hogy ezúttal háromfordulós lesz a viadal?

– A DIG-BUILD Kft. tavaly óta szponzorálja klubunkat, korábban a Nyuszi Kupát támogatta. Tetszett nekik a versenyünk, ezért felajánlották, hogy egy szélesebb körű eseményt is támogatnának. Így jött létre a Dig-Build Viharsarok Kupa háromfelvonásos tervezete, amelynek most az első körén vagyunk túl.

– Benne van a verseny nevében, hogy kupaviadal. Ez mit jelent?

– A szokásostól eltérően nem az egyesületek, hanem a versenyzők gyűjtögetik a pontokat a három forduló során. Öt évjáratban hirdettünk pontszerzési lehetőséget, a lényeg az, hogy három, a versenyző, illetve edzője által megjelölt számban a LEN pontszámítás alapján lehetséges sok pontra szert tenni. A korosztályokban az első helyezettek a végelszámoláskor egy 25 ezer forint értékű sportszervásárlási utalványt és kupát kapnak, a másodikok 15 ezer, a harmadik helyezettek pedig 10 ezer forint értékben ugyanezt. Sőt, a negyedik-hatodik helyre befutók is díjazva lesznek, ők oklevelet és egy pólót kapnak novemberben. Az első helyezettek edzői is jutalomban részesülnek.

– Ahogy mondani szokták: megadta a klub a módját, ugyanis elektromos időmérőket szereltek a beérkező falra erre a napra.

– Valóban, az eddig említettek mellett lehetőséget kívántunk adni arra is, hogy a különböző korosztályos bajnokságokra itt is teljesíthetők legyenek a szintidők. Sőt, az aranyjelvényes szintekhez is elengedhetetlen az elektromos időmérés.

– A csabai klubból szinte nincs olyan, aki ne állt volna rajtkőre. Sőt, akár két-három-négy versenyszámban is.

– Bárhová utazunk, mindenhol nevezési díjat kell fizetni. A saját versenyünkön a mi sportolóink ez alól mentesülnek. Ezt igyekeztünk kihasználni, s ez is segíthetett sok gyereknek abban, hogy szintidőkre „hajtson”.

– A klub egyik legjobbja, a még nagyon fiatal Nagy-Benedek Izabell hatalmas sorozatot produkált az elmúlt héten: hat napon át versenyzett…

– Eddigi eredményei alapján az volt az egyik célunk, hogy a négynapos felnőtt országos bajnokságon jutalomként elindulhasson a hazai elit között. Itt is nagyon szépen helyt állt, hiszen két egyéni számban is a B-döntőbe jutott, pedig még csak mindössze 14 esztendős. Pénteken hazajött a budapesti eseményről, és máris ott láthatták az indulók között a mi versenyünkön. Aztán vasárnap Kecskemétre utazott. Az volt a célunk, hogy a korosztályában elfoglalt dobogós helyén előrébb rukkoljon. Sajnos, most ez nem sikerült, de reméljük, hamarosan sor kerül rá. Ugyanis akkor lehetősége lenne akár egy nemzetközi válogatott utánpótlás-viadalon is rajtkőre lépnie.

– Hogyan fogadták a klubok a békéscsabai versenyt?

– Nagyon pozitívan, érdekesnek találták a három fordulóra kiírt eseményt. Egyébként annyian érkeztek, amennyit a sátortetős medence még elbír. Kimondottan jó hangulatban zajlott le a versenyünk, a legtöbben jelezték, hogy visszatérnek a következő két fordulóra is.

A fiatalok lelkesen versengtek a nap során

Egészen pontosan tíz egyesület nevezte fiataljait az utánpótláskorúak számára kiírt viadal első körére. Így a házigazdák mellett a Békési Úszóklub Egyesület, az Orosházi Úszó Egyesület, a Szarvasi Úszó SE és a Tótkomlósi Úszó Egyesület állított rajtkőre fiatalokat. A megyehatáron túlról Létavértesről, Makóról, Mezőtúrról, Tiszakécskéről és Szentesről érkeztek úszók az egynapos viadalra. Összesen száznegyvenen álltak starthoz 566 rajtot teljesítve.

A számok győztesei

Fiúk. 50 m gyors, 2010-ben születettek és idősebbek: Takács Botond (Békéscsaba) 25,48. 2011: Patyi Armand (Szentes) 29,29. 2012: Domokos Milán (Békéscsaba) 31,35. 2013: Holland Regő (Békés) 31,17. 2014: Ádász Nándor (Békéscsaba) 36,11. 2015: Baranyi Richárd (Szentes) 35,53. 2016: Jani Botond (Makó) 45,88. 100 m gyors, 2010-ben születettek és idősebbek: Kis Norbert (Békés) 55,18. 2011: Patyi Armand 1:04,01. 2012: Vida Botond (Szentes) 1:10,63. 2013: Furák-Szabovik Kirill (Orosháza) 1:14,12. 2014: Ádász Nándor 1:16,88. 2015: Baranyi Richárd 1:15,81. 2016: Jani Botond 1:48,98. 400 m gyors, 2010-ben születettek és idősebbek: Szokolai Ákos (Szentes) 5:58,38. 2011: Patyi Armand 4:51,00. 2012: Varga Attila (Tótkomlós) 5:09,54. 2013: Tóth Bence (Békéscsaba) 6:00,55. 2014: Ádász Nándor 5:53,62. 50 m pillangó, 2010-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor (Békéscsaba) 26,84. 2011: Mészáros Márton (Békéscsaba) 34,93. 2012: Domokos Milán 33,21. 2013: Milotai Milán (Létavértes) 37,73. 2014: Kósa Zalán (Szentes) 41,77. 2015: Baranyi Richárd 43,68. 100 m pillangó, 2011: Tamási Levente (Békéscsaba) 1:23,59. 2012: Varga Attila 1:16,29. 2013: Holland Regő 1:26.00. 2014: Várdai Béla (Szentes) 1:44,07. 50 m hát, 2010-ben születettek és idősebbek: Takács Botond 29,45. 2011: Balázsi Bálint (Szentes) 37,06. 2012: Domokos Milán 37,07. 2013: Furák-Szabovik Kirill 39,35. 2014: Rohony Ádám (Szarvas) 41,78. 2015: Kriska Dominik (Szarvas) 51,37. 2016: Tubak-Csörnyei Máté (Tiszakécske) 59,31. 100 m hát, 2010-ben születettek és idősebbek: Molnár Zsolt (Békés) 1:12,78. 2011: Tamási Levente 1:13,51. 2012: Domokos Milán 1:18,19. 2013: Holland Regő 1:19,48. 2014: Ádász Nándor 1:26,99. 2015: Kovács Péter (Békéscsaba) 1:40,57.2016: Bracsok Attila (Szarvas) 2:05,81. 50 m mell, 2010-ben születettek és idősebbek: Kendrella Bence (Békés) 33,71. 2011: Kéri Dávid (Békéscsaba) 41,04. 2012: Vida Botond 39,22. 2013: Pásztor Gyula (Békés) 43,66. 2014: Kopcsák Dominik (Békéscsaba) 47,28. 2015: Baranyi Richárd 46,55. 2016: Jani Botond 57,71. 100 m mell, 2010-ben születettek és idősebbek: Császár Patrik (Tótkomlós) 1:22,96. 2011: Szász Imre (Orosháza) 1:37,94. 2012: Vida Botond 1:27,11. 2013: Keresztúri Zsombor (Békéscsaba) 1:35,61. 2014: Kopcsák Dominik 1:41,48. 2015: Kovács Péter 1:49,50. 2016: Jani Botond 2:02,41. 200 m vegyesúszás, 2010-ben születettek és idősebbek: Kendrella Bence 2:25,55. 2012: Baukó Botond (Békéscsaba) 3:16,35. 2013: Holland Regő 2:53,27. 2014: Kopcsák Dominik 3:21,49. 2015: Baranyi Richárd 3:09,43.

Rajtol az egyik hátúszó szám

Lányok. 50 m gyors, 2010-ben születettek és idősebbek: Perza Berta (Békéscsaba) 28,36. 2011: Csomány Vivien (Szentes) 31,17. 2012: Metcalfe Rebecca (Békés) 28,99. 2013: Gyuricza Kira (Békéscsaba) 33,19. 2014: Kiss Liliána (Szarvas) 36,43. 2015: Baráth Martina (Békéscsaba) 38,68. 2016: Muceniece Heléna (Szarvas) 38,29. 100 m gyors, 2010-ben születettek és idősebbek: Varga Anna (Szentes) 1:07,21. 2011: Csomány Vivien 1:07,12. 2012: Metcalfe Rebecca 1:05,32. 2013: Gyuricza Kira 1:12,39. 2014: Horvát Lili (Békéscsaba) 1:23,63. 2015: Baráth Martina 1:24,42. 2016: Muceniece Heléna 1:25,31. 400 m gyors, 2011: Sramkó Dóra (Orosháza) 5:35,15. 2012: Pongor Panna (Létavértes) 6:33,52. 2013: Galambosi Lili (Békéscsaba) 6:01,68. 2014: Halász-Szabó Jázmin (Szentes) 6:45,30. 50 m pillangó, 2010-ben születettek és idősebbek: Perza Berta 31,51. 2011: Csomány Vivien 34,33. 2012: Szaszkó Danka (Szentes) 41,75. 2013: Bogdán Luca (Békéscsaba) 39,37. 2014: Török Anna (Szentes) 43,88. 2015: Tárca Katalin (Békéscsaba) 1:03,18. Gubény Noémi (Békéscsaba) 51,80. 100 m pillangó, 2010-ben születettek és idősebbek: Zsilinszki Orsolya (Békéscsaba) 1:12,55. 2011: Csomány Vivien 1:17,60. 2012: Walki Dorina (Orosháza) 1:23,23. 2013: Bogdán Luca 1:28,40. 2014: Török Anna 1:42.00. 50 m hát, 2010-ben születettek és idősebbek: Perza Berta 32,53. 2011: Papp Hanna (Békéscsaba) 34,69. 2012: Oláh Mira (Békés) 38,67. Koncz Fanni (Békéscsaba) 38,95. 2014: Potocska Dorka (Békéscsaba) 39,29. 2015: Baráth Martina 46,94. Gubény Noémi 43,90. 100 m hát, 2011: Papp Hanna 1:15,00. 2012: Pongor Panna (Létavértes) 1:36,60. 2013: Koncz Fanni 1:25,53. 2014: Potocska Dorka 1:25,26. 2015: Gyucha Vivien (Békéscsaba) 1:36,04. 2016: Muceniece Heléna 1:37,09. 50 m mell, 2010-ben születettek és idősebbek: Varga Anna 39,01. 2011: Hajdu Boglárka (Tótkomlós) 39,28. 2012: Metcalfe Rebecca 37,71. 2013: Gyuricza Kira 40,42. 2014: Faragó Dorka (Szarvas) 46,49. 2015: Sramkó Gréta (Orosháza) 51,75. 2016: Gubény Noémi 52,75. 100 m mell, 2010-ben születettek és idősebbek: Nagy-Benedek Izabell (Békéscsaba) 1:14,69. 2011: Hajdu Boglárka 1:26,64. 2012: Oláh Mira 1:32,62. 2013: Gyuricza Kira 1:29,32. 2014: Horvát Lili 1:42,67. 2015: Gyucha Vivien 1:55,39. 2016: Dinnyés Zsófia (Makó) 2:02,21. 200 m vegyesúszás, 2010-ben születettek és idősebbek: Zsilinszki Orsolya 2:45,03. 2011: Csomány Vivien 2:49,48. 2012: Metcalfe Rebecca 2:40,13. 2013: Gyuricza Kira 2:56,04. 2014: Potocska Dorka 3:15,86. 2015: Baráth Martina 3:22,32. 2016: Muceniece Heléna 3:33,60.

Váltók. 4x50 m mix gyorsváltó, 2011-ben születettek és idősebbek: Békéscsaba (Takács Botond, Nagy-Benedek Izabell, Perza Berta, Petróczki Zsombor) 1:57,24. 2012-13: Békés (Metcalfe Rebecca, Oláh Mira, Holland Regő, Nyéki Barnabás) 2:10,08. 2014-15: Békéscsaba (Kopcsák Dominik, Potocska Dorka, Ádász Nándor, Horváth Lili) 2:29,54.