Az érdeklődést a számok is mutatták, a világkupán 43 ország 286 csapatának 1497 versenyzője indult 2392 nevezéssel. A világkupa mellett megtartották a kezdőknek kiírt Italian Open-t is, amelyen 23 ország 88 csapatának 291 versenyzője 388 nevezéssel szállt csatába. A rendezéssel elégedettek lehettek a klubok, hiszen az olaszok nagyon rutinos, tapasztalt házigazdának számítanak. A bíráskodás vegyes volt, hiszen a hazaiak nagy számban vállaltak szerepet, és nem egy közülük még rutintalannak számít.



A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül többen is ott voltak Jesolóban, egy a viadal ugyanis válogató volt a budapesti utánpótlás kick-box világbajnokságra és a novemberben, Athénban sorra kerülő felnőtt Európa-bajnokságra. A viharsarki résztvevők eredményesen szerepeltek, a point-fighting kategóriában a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team az ötödik helyen végzett, míg formagyakorlat szabályrendszerben a Contact KTHE Orosháza versenyzői az éremtáblázat élén zártak. Ebben atekintetben a nemzetek közti összevetést nagy fölkénnyel nyerte Magyarország az olaszok és a bolgárok előtt. A 286 csapat közül a Contact KTHE a 6., a JALTE-Debreczeni team a 15., a Kondorosi Kick-boksz Egyesület a 36., a battonyai Barátság SE a 46. helyen végzett. Egyéneket a legeredményesebb felnőtt magyar versenyzők Békés vármegyéből kerültek ki. Mezei Nikolett nem csak a kick-light küzdelemben lett első, hanem a light-contactot is megnyerte,a döntőben legyőzve régi „mumusát”, egy szlovén lányt. Az ifjúsági Debreczeni Frida is küszöböt lépett át a döntőbe jutásért bolgár ellenfele legyőzésével. A kondorosi Kovács Mariann a Masters kategóriában ismét három aranyéremmel és két ezüsttel térhetett haza. A formagyakorlatban a felnőttek között kiemelkedett Brezovszky Zoltán két elsőséggel. A Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok összesen 19 arany-, 13 ezüst- és 12 bronzérmet szereztek Jesolóban.

Vármegyei dobogós eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Junior. 50 kg: 1. Petró Lili. Kadet 2 (ifjúsági). 57 kg: 2. Matuska Máté. 63 kg: 3. Matuska Máté. 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 60 kg: 3. Jancsó Lili. 65 kg: 2. Jancsó Lili. Csapat: 1. Békéscsabai JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Tóth Izabella). Kadet 1 (serdülő). 37 kg: 3. Szikora Gergő. 47 kg: 1. Szikora Bence. 28 kg: 1. Jancsó Csenge, 3. Fábián Kira. 32 kg: 3. Nátor Petra, 3. Debreczeni Lilla. Gyermek. 21 kg: 1. Békési Bence, 2. Gajdács János. 24 kg: 3. Griecs Ábel. +36 kg: 3. Szűcs Máté. 21 kg: 2. Born Heidi. Masters (veterán). 65 kg: 2. Kovács Marianna (Kondorosi Kick-boksz Egyesület). +65 kg. 2. Kovács Marianna.

Light-contact. Felnőtt. 65 kg: 1. Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya). Masters. 65 kg: 1. Kovács Marianna. +65 kg: 1. Kovács Marianna. Kick-ligh. Felnőtt. 65 kg. 1. Mezei Nikolett. Kadet 2 (ifjúsági). 63 kg: 3. Tóth Lajos (Battonya). Masters. 65 kg: 2. Kovács Marianna.

Formagyakorlat. Kreatív pusztakezes. Felnőtt. Férfi: 2. Brebovszky Zoltán (Contact KTHE Orosháza). Női: 1. Halustyik Cintia (Orosháza). Junior női: 2. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat), 3. Markovics-Horváth Mira (Orosháza). Kadet 2 (ifjúsági): 1. Szemenyei Balázs József (Orosháza). Kadet 1 (serdülő): 2. Szemenyei Balázs József. Gyermek: 1. Szemenyei Máté Bence (Orosháza). Kreatív fegyveres. Felnőtt. Férfi: 1. Brebovszky Zoltán. Junior: 2. Markovics-Horváth Mira. Gyermek: 1. Szemenyei Máté Bence. Zenés pusztakezes. Felnőtt. Férfi: 2. Brebovszky Zoltán. Női: 3. Halustyik Cintia. Junior női: 2. Bak Ágnes Panna (Füzesgyarmat). Gyermek: 1. Szemenyei Máté Bence. Zenés fegyveres. Férfi: 1. Brebovszky Zoltán. Női: 2. Halustyik Cintia. Gyermek: 1. Szemenyei Máté Bence.

Beginerek (kezdők). Point-fighting. Kadet 2 (ifjúsági). 57 kg: 1. Sánta Máté Dániel. Kadet 1 (serdülő). 32 kg: 3. Gróf Nimród Attila. +47 kg: 2. Hugyecz Donát. Light-contact. Kadet 1 (serdülő). +47 kg: 3. Szűcs Levente.

A külön nem jelölt sportolók a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team színeiben indultak.