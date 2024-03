Békési SZSK–Tiszakécske VSE 77-83 (19-16, 25-21, 14-24, 19-22)

NB II-es férfi kosárlabda-mérkőzés. Békés, 70 néző. Vezette: Mezei, Fenyvesi.

Békés: Balog Cs. 2, Király 5, Balogh Z. 6, Szabó G., CSORBA 28/3. Csere: BELEZNAI 15/9, FODOR 14/6, Osgyáni, Váczi, Barna, Csonka 7/3, Darabos. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos.

A Tiszakécske legjobb pontszerzői: Sztrapkó 23/6, Fehér 13/9.

A listavezető vendégek egy 6:2-es „prológgal” hangoltak, ám azután a békésiek is játékba lendültek és Csorba centerjátékával, valamint Beleznai két triplájával a vezetést is átvették a negyed hajrájában. Ez a lendület a folytatásban is megmaradt, miközben védőmunkában is feszesek voltak a házigazdák. A 18. percben 39-28-as állásnál volt a legnagyobb a hazaiak előnye, amin szünet előtt kozmetikáztak a Tisza-partiak. A harmadik negyed már kiegyenlített küzdelmet hozott. A vendégek a 28. percben egy jó szériával 55:50-ről 55:59-re billentették át az eredményt, és minimális előnnyel kezdhették a záró etapot is. Ennek során fej-fej mellett haladt a két csapat. A békésiek még a 37. minutában is kedvezőbb helyzetben voltak (73-70), ám a végjáték a vendégek számára sikerült jobban.

A bajnokság állása: 1. Tiszakécske 21 pont (11 mérk.), 2. NYÍKSE 20 (12), 3. Debrecen 18 (11), 4. Békés 11 (9), 5. Cegléd II. 11 (11).