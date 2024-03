Pénzügyőr SE–Körösladány MSK 0–0

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 110 néző. Vezette: ifj. Hartung Vilmos (Juhász László, Csákó Patrik)

Pénzügyőr: Steer – Stoiacovici, Karacs, Labát, Megyeri (Simon K., 73.) – Bartos (Balázs, 85.), Bene, Tóth K., Tóth D. – Farkas B. Gajda (Zöld, 73.). Szakmai vezető: Lászka Balázs. Vezetőedző: Seres Zsolt.

Körösladány: Kertész – Rajsli (Szántó, 65.), Raducu, Wéber, Krajcsó – Czirok, Zelenyánszki – Geiger (Csicsely, 65.), Papp Zs., Talpalló N. (Sztankó, 83.) – Malkócs. Vezetőedző: Ekker Attila.

Az első félidő nem hozott látványos játékot. Kevés helyzet alakult ki minkét oldalon, a játékosok inkább a mezőnyben dolgozták egymást becsülettel. A hazaiaknak nem igazán ízlett a ladányiak által bemutatott brusztolós játék, de a sípmester felfogása védte ket. A Pénzügyőr a szünet után is látványosan tördelte a játékot és a célja érdekében színes repertoárt vetett be. A látogatóknál ezen a napon hiányzott az a fajta kreativitás, ami ezen a kellemetlen stíluson átsegíthette volna őket, így be kellett érniük az egyik ponttal Pasaréten.

Jó: Labát, Bene, Karacs, Steer, ill. Kertész, Wéber, Raducu.

Ekker Attila: – Az ellenfelünk remekül tördelte a játékot a mérkőzés során, amiben partnerre is talált. Emiatt nehezen alakult ki játék, így ma nem tudtunk sikeresen szerepelni.

További eredmények: Bp. Honvéd II.–FC Dabas 2–1, Monori SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 2–1, Martfűi LSE–BKV Előre 0–1, Ceglédi VSE–Vasas FC II. 0–7, Hódmezővásárhelyi FC–Szolnoki MÁV FC 2–1.