Angela Zagar és a török Kücükyldiz Özdemir Fatos lebetegedett, így nem tartattak társaikkal. A horvát játékos a héten már várhatóan bekapcsolódhat a munkába.

Az első félidőben kifejezetten jól tartotta magát a Békéscsaba, ám a szünet után már nagy különbség alakult ki a két gárda között. Ebben az is szerepet játszott, hogy Rác Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője a kisvárdai mérkőzéshez hasonlóan többféle összetételben próbálgatta csapatát, no és a két légiós hiánya is megérződött a játékon. A védekezés ekkor már messze nem volt olyan izmos, mint az első játékrészben, így a fővárosiak kedvükre lőhették a gólokat.

A csabaiak így is elérték céljukat, hiszen egy erős ellenféllel szemben gyakorolhattak a jövő szombati rendkívül fontos Vasas elleni bajnoki mérkőzésre.

MTK Budapest–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 42–34 (18–16)

Felkészülési női kézilabda-mérkőzés, Budapest, zárt kapuk mögött. V.: Haskó, Natkai.

Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G. 2, Aranyi 4, Román 8, Mayer, Gyimesi 4, Szondi 3. Csere: Madera-Domokos (kapus), Kukely K., Török F., Szabó D., Bencsik-Giricz 4, Csáki 1, Borbély M. 6 (4), Bencsik 2. Vezetőedző: Rác Sándor. Az MTK legjobb dobója: Farkas J. 8. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 4/4.