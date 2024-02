Az eseményre harmincnál is több klub háromszáznál több versenyzőt állított ki. Mivel az idei bajnokság nyílt volt, ezért határainkon túlról is fogadtak nevezéseket, így három szlovák, egy-egy brazil, cseh és román egyesület is képviseltette magát.

Dr. Marik Sarolta egymaga négy aranyérmet begyűjtött

Természetesen Békés vármegyéből is érkeztek szeniorok a Duna-parti városba, ha nem is sokan, ám valamennyien több számban is dobogós helyezéseket, köztük több bajnoki címet bezsebeltek. A Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület versenyzői 11, a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub „öregjei” húsz érmet gyűjtöttek be. A csabaiak közül négy aranyérmet nyert dr. Marik Sarolta, egyet Miklós Éva. A gyulaiaknál Gévay Liliána volt a legszorgalmasabb aranygyűjtő, szám szerint öt alkalommal szólították a dobogó tetejére, Csepeli Pálma pedig két bajnoki címmel is büszkélkedhet.

Számtalan új rövidpályás szenior rekord is született a kétnapos eseményen, egy régi motoros, Kripkó Zoltán kimutatása szerint 21 egyéni és hét váltószámban javították meg a korábbi csúcsot a mostani bajnokok közül többen is.

A Békés vármegyei dobogósok

Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület: Csomai Zsolt, dr. Marik Sarolta, Miklós Éva, Sallai Katalin.

Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub: Csepeli Pálma, Domokos Árpád, Gévay Liliána, Kertmegi Róbert, Ludvig Balázs.