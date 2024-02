Második nyíregyházi mérkőzésén is győztesen hagyhatta el a pályát a Swietelsky-Békéscsaba, decemberben az Extraligában, pénteken pedig a Magyar Kupa elődöntőjében. A szezonbeli első párharcot Békéscsabán elveszítette Tóth Gábor együttese, s talán ebbe is próbálnak kapaszkodni a szabolcsiak, akik csak akkor vívhatják ki a döntőbe kerülést, ha 3:0-ra, vagy 3:1-re győznek és az aranyszettet is megnyerik.

A csabaiak 17, illetve 18 pontot engedélyeztek vendéglátóiknak a pénteki meccsen, de a hazaiak nem adták meg magukat, szépítettek. A negyedik játszmában a Békéscsaba vezetett, de a végjátékban kiegyenlített a Nyíregyháza. Végül a Csaba jutott három meccslabdához, és a harmadikat értékesítette is, így előnyből várhatja a szerdai, hazai visszavágót. Nem járt véráldozat nélkül a párharc, ugyanis a harmadik játszmában a Békéscsaba első számú feladója, a török Cansu Aydinogullari egy mentési kísérlet után a földön maradt és csak segítséggel tudta elhagyni a pályát. A Viharsarokban azonban bíznak abban, hogy meggyógyul a visszavágóra.

A nyírségiek határozottabban akarják kezdeni a mérkőzést, mint legutóbb. Adrian Chylinski vezetőedző végig olyan harcosságot vár el játékosaitól, mint ahogy tették azt a harmadik szettől.

– Nem adtuk fel és nem is fogjuk, van még egy visszavágó, de ott már az első perctől kezdve hinnünk és harcolnunk kell – nyilatkozta a lengyel szakember, még az első találkozó után.

Amíg a csabai oldalon a pontgyártás tekintetében Margarita Stepanenko (22) és Dominika Strumilo (20) vitte a prímet, addig a szabolcsiaknál a ZOK Spartak csapatától tavaly igazolt szerb feladó átló, Nina Kocics vitte a hátán a csapatot, aki a a mezőny legeredményesebb játékosként 36 pontot szerzett, 77 támadása volt a meccsen, és 47 százalékos hatékonysággal ütött. Benne bíznak elsősorban a vendégeknél, ugyanakkor Lászlop Alexandra sérülés miatt nem játszhat, a többiek viszont bevethetők.

A mérkőzés játékvezetője dr. Árpás Krisztina és Tillmann Gyula lesz. Az elődöntőt a hunvolley.tv is közvetíti.

A másik ágon az első mérkőzésen a címvédő Vasas Óbuda a papírformának megfelelően szettvesztés nélkül, 3:0-ra győzött a Kaposvári NRC otthonában. A Magyar Kupa döntőjét és bronzmérkőzését március 8–9-én rendezik majd.