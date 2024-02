A 20 éves, 194 centiméteres magas, balkezes játékos a Lokomotiva Zagreb csapatában kezdte a pályafutását, majd 2022 nyarán igazolt Metzbe, ahol az elmúlt másfél évet töltötte és most innen igazolt a lila-fehér klubhoz.

A játékos pályára lépett a horvát ifjúsági és junior válogatottban is, az utánpótlás nemzeti együttesek színeiben több világeseményen is részt vett. A klubvezetők dolgoznak a keret további megerősítésén annak érdekében, hogy a bajnokság hátralévő részében minél eredményesebben szerepeljen a csapat.