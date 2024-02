– A szokottnál lényegesen több nevezés érkezett, hét közben le is kellett állítani a jelentkezések befogadását, mert már nem maradt több hely a versengésre. Közel kétszázötven sportember van jelen, tíz-tizenkét tagú csapatokba tömörülve – fogalmazott Nyerges Miklós, a házigazda klub elnöke, aki a részletekbe is beavatott.

Ebből kiderült, hogy összesen 72 nevezés érkezett, a nap során pedig 124 futam szerepelt a programban, amíg valamennyi kategóriában győztest hirdettek.

– A profi kategóriában kiszélesedett a mezőny, hiszen nyílt bajnokság lévén a sportági szövetség mellett a Magyar Kajak-kenu Szövetség égisze alá eső klubok is jönnek. Örömteli, hogy párhuzamosan megnőtt a szabadidős csapatok száma, ami köszönhető a tavaly nyári helyi népszerűsítő rendezvényünknek, melynek hatására sokan kedvelték meg a sportágat, illetve a temesvári és aradi klubok részvétele is jótékony hatást fejt ki a létszámra – tette hozzá a sportvezető, aki a dragonosok felkészüléséről is szót ejtett.

Elmondása alapján, hajóban külön nem edzettek, a gyógyfürdő medencéje partján gyakoroltak helyben evezéssel, ami azért nem feltétlenül előny a tanmedencével rendelkezőkkel szemben. Ennek ellenére sok szép helyezést elértek a nap során, a profi kategóriáknál pedig mindhárom aranyérmet bezsebelték, amire korábban még nem volt példa egyetlen más klub esetében sem.

– Alapvetően a téli felkészülés erőfitogtatása a mai verseny a riválisok számára, akik csak a medencében ellenfelek, a parton azonban barátok. A szabadtéri idény számos kiemelt feladatot tartogat idén. A bajai maratoni magyar bajnokság nyitja majd az évadot, utána a honi outrigger bajnokság jelent egyéni kihívást. Június elején a tízes magyar bajnokság jön soron, július közepén pedig az első nemzetközi seregszemle Racicében, a nemzetek közötti Európa-bajnokság. Szokásos helyi viadalunk augusztus 19-én lesz, rá egy hétre a klublegénység világbajnokságra utazunk reményeink szerint, az olaszországi Ravennába. Nagy reményekkel tekintünk az év fő eseménye elé, ahová éremért utazunk. Egy héttel később pedig a húsztagú hajók magyar bajnoksága jelent kihívást – sorolta az idei versenyállomásokat Nyerges Miklós.

Végeredmények. Profi open (8 legénység): 1. Körös Dragon SE Szarvas „A”, 2. Dunai Sárkányok Vác „A”, 3. Hírös Kecskemét VSE „A”, 5. Körös Dragon SE „B”.

Profi vegyes (13): 1. Körös Dragon SE „A”, 2. Szeged „B”, 3. Körös Dragon SE „B”.

Profi női (10): 1. Körös Dragon SE, 2. Főnix Dragon „A” Budapest, 3. Dunai Sárkányok „A”.

Szabadidős vegyes (13): 1. Dragon Warriors Szarvas, 2. CORTEVA Dragon Team Szarvas, 3. Túri Dragon Mezőtúr, 5. Gallicoop Dragon Szarvas, 10. Ligetesek Szarvas.

Szabadidős open (9): 1. Túri Sárkányok, 2. West Sport Arad, 3. Pécsi TE-PEAC, 7. KAS Gyomaendrőd.

Szabadidős női (3): 1. Hírös Kecskemét VSE, 2. Nautic Bánát Temesvár, 3. VASárkányOK Szeged.

Egyetem kupa (3): 1. Pécsi TE-PEAC, 2. Főnix Dragon, Dunai Sárkányok.

Nebuló Kupa (6): 1. Nautic Bánát Temesvár, 2. Dunai Sárkányok „A”, 3. Vajda Péter Gimnázium Szarvas.

Kisdiák kupa (4): 1. Nautic Bánát Temesvár „A”, 2. Benka Dragons Szarvas „B”, 3. Benka Dragons „A”.