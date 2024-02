Ferencvárosi TC II.–Békéscsaba 1912 Előre 0–2 (0–2)

A csabai labdarúgók sikeres főpróbát tartottak, most már jöhet a valódi előadás. Fotó: Molnár Balázs

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Budapest.

FTC: Radnóti – Ladányi, Almássy, Horváth B., Molnár M., Manner, Keita, Berényi, Szabó Sz., Bagi, Gágyor. Játszott még: Tóth Z., Nemes, Birkás. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Békéscsaba: Póser – Kovács G., Albert, Bora, Mihály, Hodonicki, Farkas M., Tóth M., Pusztai, Zádori, Sármány. Játszott még: Krnács, Komáromi, Pintér, Zvara, Szabó Cs., Kuzma, Hulicsár, Himics. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Zádori (9.), Pusztai (40.).

Az ősszel megszokott nyitotta hadrend már a 9. percben meghozta a vezetést a csabaiak számára, akik ezt követően is irányították a játékot. Ekkor még a ferencvárosiak jó fedték le a védő harmadukat, csak a végjátékban kapituláltak újból, amikor Pusztai talált be egy szépen kidolgozott akció végén.

A második félidőt a hazaiak kezdték jobban, a dominanciájuk azonban kevésnek bizonyult a helyzetek kialakításáig. A cserék ismét jó irányba terelték a mérkőzést a csabaiak szemszögéből. Megjöttek a helyzetek is, de vagy a kapus vagy a kapufa megvédte a fővárosiakat az újabb góloktól.

Csató Sándor: – Jó iramú mérkőzést játszottunk, az első negyvenöt perc során sok szép támadásunk volt. A második félidő első harmadában kicsit kapkodtunk, a cserék hatására azonban visszatér a játékunk a régi mederbe. Csak az sajnálom, hogy nem tudtunk nagyobb arányban nyerni.