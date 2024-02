Körösladány MSK–Szeghalmi FC 5–0 (2–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Körösladány.

Körösladány: Kertész – Malkócs, Krajcsó, Raducu, Bakk, Ruzsa, Zelenyánszki, Szántó, Szabó L., Csicsely, Rajsli. Játszott még: Papp, Wébert, Sztankó, Czirok, Farkas J., Geiger, Kovács Zs., Talapalló N. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Csicsely (23., 26. – 11-esből), Czirok (52.), Raducu (68.), Sztankó (90.).

A hazai együttes egy szervezetten küzdő szomszédvári együttessel találta szembe magát, amely az első félidőben két-három alkalommal veszélyeztetni tudta Kertész kapuját. A félidő közepén azonban a házigazdák kétszer is kihasználták vendégeik megingásait. A szünetben gyakorlatilag sort cserélt a Ladány, ezzel pedig frissességben a partnere fölé nőtt. Egyirányú játék folyt, nem maradtak el az újabb gólok, ezzel együtt a vendégek minden dicséretet megérdemelnek a szervezettségük és a pozitív hozzáállásuk véget.

Ekker Attila: – Bátor játékkal rukkolt elő a Szeghalom. Megnyílt és így lehetőségünk adódott a támadásvezetések gyakorlására. Sok helyzetet alakítottunk ki, bár az első félidőben az ellenfelünk előtt is adódtak lehetőségek. Ma még a terhelés elosztását tartottuk szem előtt, de most már egyre inkább a frissítésre és a pontosításra fókuszálunk.