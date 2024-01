A gerelyhajító Bogdán Annabella tavaly májusban emlékezetes dobással jelezte Szolnokon, hogy milyen potenciál rejlik benne. A 61,09 méteres dobással az előző évi Európa-bajnokságon bronzérmes lehetett volna. Végül az éve nem úgy alakult, hogy ott lehessen a budapesti világbajnokságon, viszont idén reménykedik, hogy kivívja a június 6-án Rómában kezdődő Eb-n való részvételt.

A Kopp Békéscsabai AC versenyzője ennek érdekében már korán külföldi edzőtáborba vonult.

– Január 14-én érkeztünk meg a portugáliai tengerparti város, Monte Gordóba. Bár felújítási munkálatok folynak a stadion körül, így egy rövidebb nekifutón tudunk csak dobni, de a felkészülésünk ezen szakaszában ez is tökéletesen megfelel – számolt be a klub honlapján Bogdán Annabella. – Ami a fontos, hogy 17-20 fokos hőmérséklet van, első osztályú az ellátás és csak az edzésre kell koncentrálnunk. Minden a tervek szerint halad, az edzőm, Varga Lőrinc is elégedett a munkámmal. Most két hetet töltünk itt, majd februárban újra itt dolgozunk, remélhetőleg addigra már elkészül az új nekifutó is!