A 25 éves békéscsabai nevelésű, Kaposváron, Szombathelyen és Újpesten is megforduló Bagyinka Fanni decemberben, hat hónapos kihagyás után igazolt a román élvonalban jelenleg negyedik helyen álló lugosi együtteshez, amellyel azóta négy mérkőzésen van túl.

– A Békéscsabával – ahová 2021 decemberében tért vissza – elég későn, csak a nyár végén bontottuk fel a szerződésemet, és mivel általában minden csapatnál február környékén kialakulnak a keretek, nehéz volt új együttest találnom. Decemberig ez nem is sikerült, noha előtte egy hónapot Azerbajdzsánban is voltam, de ott végül nem sikerült egyezségre jutnunk. Ekkor jött a mostani lehetőség, így kötöttem ki Lugoson – mondta az MTI érdeklődésére a 23-szoros magyar válogatott röplabdázó.

Bagyinka kifejtette, meglepte és „hirtelen érte” nevelőegyesülete, a Békéscsabai RSE szerződésbontása, amellyel nem tudott mást tenni, minthogy rábólintott.

– Azután, hogy számomra szintén némileg váratlanul nem kerültem be a tavalyi Európa-bajnokságon az utazó keretbe, két hónapig egyáltalán nem röplabdáztam, csak kondiedzésekkel igyekeztem magam formában tartani. Ezt követően két hónapig húgomék csapatánál edzettem, utána jött az egy hónapos azeri időszak, majd a lugosi szerződés – beszélt az elmúlt időszakról Bagyinka. Hozzátette, „nem volt teljesen formán kívül”, de az érződik rajta, hogy jó ideje nem játszott meccseket, ugyanakkor ezt új klubjánál is tudták, így türelmesek vele.

Bagyinka Fanni középen

Fotó: Imre György-archív

– A város nagyjából akkora, mint Békéscsaba, ami nekem tökéletes. Az edzőkkel is elégedett vagyok, nem stresszelnek, nem kiabálnak, hatalmas a nyugodtság a klubon belül, gyakorlatilag semmin nem kell izgulni. A lányok is jól fogadtak, hamar beilleszkedtem. Egyelőre az a célom, hogy visszahozzam magam arra a szintre, ahol tavaly voltam, most nagyjából ötven százalékon vagyok. Szerintem az edzéseken egyre jobb teljesítményt nyújtok, a meccseken is kaptam lehetőséget, remélem, sikerül magam bejátszani a csapatba – tekintett előre Bagyinka Fanni, aki abban bízik, hogy dobogón tud zárni új együttesével.

Nehéz őszön van túl és az sem tudta könnyen feldolgozni, hogy nem mehetett a kontinensbajnokságra. Alessandro Chiappini szövetségi kapitánytól nem igazán kapott választ arra, miért hagyta ki őt az Eb-keretből, így emiatt vannak benne kérdőjelek. Azt pedig egyelőre nem tudja, idén kap-e majd meghívót az edzőtáborba, mert ha az olasz szakember továbbra is a fiatalítás mellett teszi le a voksát, akkor a tavaly Eb-résztvevő Berkó Lili és Boskó Ágnes is jobb helyzetben van nála.

A feladó – akinek a CSM Lugoj az első külföldi egyesülete – most már örül, hogy olyan klubot talált, ahol türelmesek vele és bíznak benne. Bagyinka Fanni egyszeres magyar- és Közép-európai Liga-bajnok, emellett az Extraligában kétszer, a Magyar Kupában egyszer nyert ezüstérmet.