Brlázs Gábor vezetőedző házi feladattal is ellátta a kerethez tartozó labdarúgókat, akik a futóedzéseket odahaza, egyénileg végezték a karácsonyi ünnepektől kezdve.

– Egy-két betegségtől eltekintve mindenki teljesítette az előírt penzumot, ami jó kiinduló alap a felkészüléshez, melynek első felében az erőállapot javítására helyezzük a hangsúlyt. Átadásra került az új műfüves pálya, ezáltal jó körülmények között tudunk edzeni, ami ősszel gyakran gondot okozott – mondta a szakvezető.

A gyulaiak heti szinten öt foglalkozást tartanak, ezekből kezdetben négy lesz a tréning, egy pedig az elvégzett munka tesztelésére szolgáló edzőmérkőzés, később azonban ez megduplázódik. Szám szerint nyolc felkészülési találkozót vívnak a kék-fehérek, illetve ebbe az időszakba esik a Kétegyháza elleni kupacsatájuk is.

– Egyelőre az őszi állománnyal dolgozunk, ami nem jelenti azt, hogy ez így is marad. Nagy változtatásokat nem tervezünk, hiszen kellően mély a keretünk, ám egy-egy új arc azért feltűnhet, amennyiben az érintett megfelel az általunk támasztott kritériumoknak. A céljaink nem változtak, a bajnoki cím megszerzése és az NB III.-as osztályozó megnyerése mellett a kupában is szeretnénk döntőig jutni – nyilatkozta Brlázs Gábor.