– Mivel az előző szezonban sikerült a dobogón végeznünk, ezért az őszi rajt előtt azt nyilatkoztam, hogy csalódott lennék, ha ez nem jönne össze ismét. Bár voltak érzékeny veszteségeink a nyáron, tudtunk a helyükre igazolni. A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy több játékos is kidőlt a sorból. Vincze Alex például már a legelső edzésen súlyosan megsérült, ezért nem igazán volt ideális a felkészülésünk. Ha az eredményekben nem is annyira, de játékban annál inkább meglátszott ez a szezon elején. Némileg kedvezett számunkra, hogy a rangadókat az ősz végén játszottuk, így kellő időnk maradt összeállni. Veretlenül vagyunk elsők, nem is tudok elmarasztalni senkit, csak dicsérni – foglalta össze az őszi idényt Kormányos Antal, aki pontban egy éve vette át a szakmai irányítást.

A bajnokság legemlékezetesebb pillanatai kapcsán több mérkőzést is kiemelt.

– Negatív momentum egyértelműen a kétegyházi pontvesztés volt, aki ott volt, tudja miért. Nagy győzelem lehetett volna, ugyanis a hazaiak igen dinamikusan, jó tempót diktálva futballoztak, de nem akarom részletezni a történteket, mert nem szeretném, hogy utazzanak rám. Szerencsére pozitív élményből lényegesen több jutott ki. Említhetném a mindig nagy rangadónak számító, a szurkolóink számára kiemelten fontos Magyarbánhegyes elleni mérkőzés megnyerését, vagy a nagy rivális, Lőkösházával szemben mutatott magabiztos és nagyon koncentrált játékot – részletezte az edző.

A bajnoksággal kapcsolatos észrevételeire is kíváncsiak voltunk, mivel van már viszonyítási alapja a tavaszi és az őszi idény nívóját illetően.

– Meglátásom szerint némileg erősödött a bajnokság színvonala a tavalyihoz képest, ami leginkább a csapatok szervezettségén fedezhető fel. Érezhető, hogy senki nem mehet biztosra egyik ellenféllel szemben sem. Ha megmaradt volna legalább a tavalyi létszám, akkor még színvonalasabb lehetne az év – ecsetelte Kormányos Antal, aki hat hetes téli felkészülést állított össze csapatának.

Bár a munkát csak február elején kezdik, már januárban is több alkalommal találkozik a kollektíva, köszönhetően a vármegyei teremkupa selejtezőjében elért csoportgyőzelemnek.

– Először január 7-én jöttünk össze Szeghalmon, ami a sikeres szereplés mellett azért is hasznos volt, mert felmérhettem, hogyan sikerültek az ünnepek, ki milyen állapotban van a játékosok közül. A nagypályás felkészülést február elején fogjuk megkezdeni, egyeztetünk román és csongrádi együttesekkel, de a tesztmeccsek közül egyelőre csak a március 2-i Békés elleni van lefixálva, szóval keresünk még edzőpartnereket. Átigazolást csak sérülés esetén tervezünk, az lesz a legfontosabb, hogy tavaszra mindenki egészséges legyen, akkor kompakt a csapat – fogalmazott a szakember.

Házi góllövőlista

9 gólos: Vincze Alex

7 gólos: Péli Tamás

5 gólos: Szivák László

4 gólos: Kéri Ferenc Richárd

1 gólos: Bódi László, Harmati Albert, Mátó Attila, Simon Tibor Boldizsár, Tóbiás Nándor