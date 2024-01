Sokáig puhatolódzó biztonsági játék folyt a pályán. A hazaiak a biztonságot szem előtt tartva játszottak, a tarjániak vezető találata sem okozott törést ebben. Szünet után a gyors egyenlítő találtból további erőt merítettek az orosháziak, akik később egy újabb megingást is korrigálni tudtak és megérdemelten szerezték meg az egyik pontot.

Pardi László: – A bajnokság kezdetén tudatában voltunk annak, hogy minden pontért meg kell szenvednünk. Így volt ez ma is. Védekezésben sokat fejlődtünk és rengeteget dolgoztunk mezőnyben. Mindkét oldalon kevés gólszerzési lehetőség adódott, a kapott gólokra jól reagáltunk, hiszen kétszer is egyenlíteni tudtunk, a döntetlen reális eredmény. Gratulálok a lányoknak a hozzáállásukért köszönet szurkolóinknak a hangulatért.