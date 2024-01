Idén két nagy világverseny is célkeresztbe került Oláh Barbaránál, először a római Európa-bajnokságot rendezik meg, majd a nyáron a párizsi olimpia következik. A Kopp Békéscsabai AC kétszeres olimpikon gyaloglója szerint fontos szempont, hogy az év első felében rangos versenyeken tudjon elindulni és így minél jobb pozícióba kerüljön a világranglistán.

– A békéscsabai tavaszi húsz kilométeres országos bajnokság is prioritásként szerepel, hiszen számomra itt szerezhető a legtöbb bónuszpont – mondta a 30 éves atléta. – Korábbra hoztuk a téli edzőtábort és már december 26-án elutaztunk Cataniába a férjemmel – aki egyben az edzőm is – Oláh Tamással, ahol kellemes 18-20 fokban tudok edzeni. A nagy karácsonyi családi programokról most lemondtunk, a szilvesztert is átaludtam, hiszen elsején már edzésem volt. A helyszínt mérőeszköz segítségével felmértük, ezzel is megkönnyítve a edzések kivitelezhetőségét. Az edzések jól mennek, szépen gyűlnek a kilométerek és a tempó miatt sem panaszkodhatunk.

Oláh Barbara elmondta, hogy január 7-én utaznak haza, ezt követően január 20-án a törökországi Bronze Tour versenyen áll rajthoz Antalyában, ahol egy jó időeredménnyel értékes bónuszpontokat is szerezhet.