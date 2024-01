– Idén lesz negyvenéves a Békés Megyei Harcművész Szövetség, s ezt méltó módon egy Budo Gálával, nyílt edzésekkel kívánjuk az ősz folyamán megünnepelni. Készülünk az országos diákolimpiára, amit a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban rendezünk meg márciusban, ez az év kiemelt eseménye lesz. A kick-box utánpótlásnak Budapesten rendezik meg majd a világbajnokságot, amelyre nagy csapattal készülünk mi is. Legalább olyan sikeres évre számítok, mint amilyen a tavalyi volt. Az elmúlt időszakban több szervezetnél is személyi változások voltak. Arra törekszünk, hogy az új vezetőkkel is magas szintű, jó kapcsolatot alakítsunk ki. A tavaly Szarvason létrehozott regionális Karate Központ mintájára a jövőben szeretnénk majd további jól működő önálló központokat létrehozni.