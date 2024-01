A békéscsabaiaknál a bolgár Miroszlava Paszkova a repülőtérről kis túlzással azonnal a csabai városi sportcsarnok küzdőterén találta magát, aki a Szent Benedek RA ellen öltött először csabai szerelést.

A békéscsabai centerek játszották a főszerepet a mérkőzés elején, amikor Pintér Andrea válaszolt Castero Cruz sikeres támadására, majd Bodnár Dorottya ütése ért egymás után kétszer is pontot. Szorosan alakult a mérkőzés, a hazaiak először 9:6-nál tudtak kettőnél nagyobb távolságra ellépni. Jó nyitások, remek blokkok és Glemboczki Zóra és Margarita Stepanenko pontjaival máris ötre nőtt a két gárda közötti differencia. Jöttek a blokkok, Bodnár révén egy ász is, a balatonfürediek pedig nem tudtak újítani, a végén hiába ütött két ászt is, a Csaba könnyedén nyerte meg a játszmát.