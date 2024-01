A budaörsiekkel még nem találkozott az idei kiírásban a Békéscsaba, így leginkább a tavalyi tapasztalatokra hagyatkozhat a csapat, igaz azóta már jócskán kicserélődött a vendégek játékosállománya. A Budaörs utoljára 2022 decemberében járt Békéscsabán, a mérkőzés 28–26-os lila-fehér győzelemmel végződött, viszont Budaörsön áprilisban már az ellenfél örülhetett a 25–20-as sikerének.

A Békéscsaba szombati vendégei tizenegy megszerzett ponttal jelenleg a tabella hatodik pozícióját foglalják el és mindössze egy ponttal vannak lemaradva az előttük álló Váctól. Leginkább saját pályájukon eredményesek, hiszen a hét Budaörsön lejátszott mérkőzésükből csak hármat veszítettek el, azt is a tabella első három helyezettje ellen. Vendégként ugyanakkor már korántsem ennyire sikeresek, a négy fellépésük során, csak az MTK együttesét tudták nem kis nehézségek árán 33–32-re legyőzni. Azóta viszont három vereséget könyvelhettek el Budaörsön kívül. A debreceni tizenegy gólos zakó még nem volt olyan rendkívüli, ellenben a székesfehérvári 27–26-os, és a kozármislenyi 30–27-es betli már enyhén szólva is kellemetlenül érintette a gárdát. Az előző fordulóban a Dunaújváros elleni hazai ütközet szorosan alakult, de azért a Budaörs végig kézben tartva az összecsapást 28–26-ra megnyerte a rangadót. Legeredményesebb játékosuk Szekerczés Luca ezúttal is öt gólt lőtt a Kohász kapujába, amivel már így összesen 56 találatot szorgoskodott össze ebben a szezonban. Az előző kiírásban egy hellyel a Békéscsaba előtt a 11. pozícióban zárták az idényt. Nyáron hat játékos távozott a soraikból, és öt kézilabdázó érkezett, a volt válogatott Debreczeni-Klivinyi Kinga, Ferenczy Boglárka, a békéscsabai nevelésű Mistina Kitty, Szabó Anna és Uhrin Lili személyében.

Női kézilabda mérkőzés, Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

Fotó: Kiss Zoltán

A békéscsabaiak legutóbb elbukták a kisvárdai alsóházi rangadót, amely bár kifejezetten jól kezdődött csabai szempontból, de 7–7-es állásnál a szerb Marija Lanistanin megsérült és ezt követően megtorpantak a lila-fehérek, amit a hazaiak remekül kihasználva ötgólos előnyt építettek ki a szünetre. Ami a fordulást követően már nyolc gól is volt, és bár hatalmas hajrát produkálva a lilák két gólra vissza tudtak zárkózni, az utolsó két találat mégis a várdaiaké volt, akik ezzel 25–21-re megnyerték az összecsapást. Így noha Borbély Mártát követően a csabaiak egy újabb visszatérőnek örülhettek a meccsen, Giricz Laura személyében, most ismét egy másik játékosért szoríthatnak. Mindenki reméli, hogy Lanistanin minél hamarabb újra pályára léphet. Várdai vereségével az Előre NKSE maradt hétpontos, így a 12. pozícióból várja a szombati rangadót.

Amióta a Budaörs először bemutatkozott az élvonalban, összesen tizenkét összecsapást játszottak a felek, teljesen kiegyenlített mérleggel, tehát az együttesek találkozóin hat alkalommal csabai, és szintén hat esetben budaörsi siker született.

A csapatok idei első mérkőzését szombaton 18 órától rendezik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, melyen Altmár Kristóf és Horváth Márton fújja a sípot.