Tóth Sándor mesteredző tanítványa Brüsszelben debütált a mezei Európa-bajnokságon, aki a roppant nehéz, sáros talajon magabiztosan versenyzett, és a nagyszerű 18. helyen ért célba az U20 korosztály futamában.

Az U20-as férfi csapatok versenyében a Karsai Gábor (18.), Árvai Róbert (71.), Lesták Ármin (73.), Kovács Ferenc Soma alkotta magyar együttes 162 ponttal 12. lett. Az Egyesült Államokban tanuló Kovács Ferenc Soma – akire a csapatot is építették – elmondása szerint csúszkált, nem érezte stabilnak magát a pályán, ezért feladta a versenyt.

– Volt szerencsém a televíziós közvetítést nézni, a magyar csapatnak, benne Karsai Gábornak is nem mindennapi nehézségek közepette kellett helytállni – mondta Tóth Sándor, Karsai klubedzője. – A tanítványomnak ez sikerült, aki ezzel a futással erősítette a bizalmat a szövetség irányába is, hogy lehet számítani rá. Ha továbbra is ezzel a szorgalommal és hozzáállással dolgozik, akkor szép jövő előtt áll a mezei futásban is.

Karsai Gábor a hazaérkezést követően néhány napos pihenőt kapott, de iskolai kirándulásán önszorgalomból így is nap, mint nap lefutja a maga távját.

– Tegnap már futottam egyet, és ma is szeretnék néhány kört futni – mondta a 19 esztendős futó. – Már hetekkel a verseny előtt, de majd a versenyt megelőző napon is sok eső leesett. Futottam már nehéz talajon, de ilyen kitaposott pályán még sohasem. A papírforma és a pályaversenyek nevezési szintjei alapján az első tízben voltam, de sok olyan futó indult Brüsszelben, aki kifejezetten a mezein otthonos. Jó alapot adott ez a verseny a folytatásra, tavasszal is szeretnék néhány mezein elrajtolni, azonban jövőre az U23-as korosztályba lépek, és nem biztos még, hogy indulok az Európa-bajnokságon.

Karsai teljesítményét Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója is elismerte, aki a szövetség hivatalos honlapján így értékelt:

– Karsai Gábor az erős mezőnyben és a nehéz talajon magabiztosan versenyzett, és az elismerésre méltó tizennyolcadik helyen ért célba – mondta.