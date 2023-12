Asztalitenisz A 2022–23-as idényben az ASE Orosháza visszalépett az extraligától. A Békési TEAM a 13. helyen végzett. A 2023–24-es idényben az őszi szezon után az ASE Orosháza a női NB I. Délkeleti csoportjában az első, a Békési TEAM a negyedik helyen áll. Szántosi Dávid (Szarvasi Körös ASE, edző: Fest Attila), Balogh Ágnes Kíra (Békési TEAM) is részt vett a lengyelországi serdülő-Európa-bajnokságon, és a válogatottal a legjobb 16 között végeztek. Vegyes párosban Szántosi egy portugál társsal a 9–16. helyen zárt, párosban nem jutott a 16 közé. Egyéniben sem Balogh, sem Szántosi nem jutott be a 32 közé. Szántosi tagja volt a magyar felnőttválogatott-keretnek.



Atlétika A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club eredményei. Márton Anita (edző: id. Eperjesi László) súlylökésben, Kovács Alexandra (edző: Urbanikné Rosza Mária) a 3000 m-es gyaloglásban győzött a fedett pályás országos bajnokságon. A korosztályos fedett bajnokságon az U18-asoknál Kis Petra Sára (edző: Urbanikné Rosza Mária) megnyerte a 800 és az 1500 m-es számot is, és győzött Urbanikné másik tanítványa, Bor Benjámin is az 5000 m-es gyaloglásban. A junioroknál a súlylökő Baukó Petra (edző: Solticz Kálmán, Szebegyinszki Richárd) lett első. Márton Anita 6. lett súlylökésben az isztambuli Európa-bajnokságon. Ugyanő megnyerte a magyar bajnokságot súlylökésben, de kiegészítő számában, a diszkoszvetésben is győzött. A téli dobó ob-n Baukó Petra aranyérmes lett diszkoszvetésben. A békéscsabai gyalogló ob-n az ifjúságiaknál Kovács Alexandra és Bor Benjámin is aranyérmet ünnepelhetett.

Oláh Barbara (edző: Tóth Sándor) ott lehetett a budapesti szabadtéri világbajnokságon, és 20 km-en a 34. helyen végzett. Márton Anitának a budapesti volt a búcsú világversenye, ahol 20. lett súlylökésben. Steigerwald Ernő tagja volt a vébén országos csúcsot futó, végül 16. helyen záró 4x400 m-es váltónak. A csapatban a békéscsabai Nadj Levente tartalék volt. A két futót Erdős Péter és Adorján László készítette fel. Oláh Barbara a Podebradyban megrendezett csapat-Eb-n a 35. helyen végzett. Barbara győzött a szabadtéri országos bajnokság 5000 m-es távján is. Karsai Gábor (edző: Tóth Sándor) nyerte a felnőtt 10 ezer méteres országos bajnokságot. Karsai a nagyszerű 5. helyet szerezte meg 5000 méteren a jeruzsálemi U20-as Eb-n. Ugyanő a 12. helyen végzett a magyar juniorcsapattal a brüsszeli mezeifutó-Európa-bajnokságon. Egyéniben a 18. pozíció lett az övé.

Kovács Alexandra 17 éves U18-as országos csúcsot javított meg az 5000 m-es gyaloglásban a Budapest Open-Schulek Ágoston-emlékversenyen. Kovács aranyérmes lett a maribori Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon az 5000 m-es gyaloglószámában. Ugyanezen a távon a fiúknál Bor Benjámin 8., Kis Petra Sára 800 méteren 13. lett. Az év végén Gödöllőre igazoló Steigerwald Ernő 200 és 400 méteren is országos bajnok lett az U23-as korosztályban. Az U18-asoknál Kovács Alexandra és Bor Benjámin gyaloglók győztek 5000 m-en. A 15. helyen zárt a 20 km-es gyaloglásban Zahorán Petra (edző: Urbanikné Rosza Mária) a finnországi U23-as Eb-n. Ugyanitt Steigerwald Ernő a 400 m-es síkfutásban az elődöntőben futhatott, és végül 14. lett.

Az U20-as ob-n Baukó Petra súlylökésben és diszkoszvetésben, Csizmazia Áron (edzők: Solticz Kálmán, Szebegyinszki Richárd) súlylökésben, Zahorán Milán (edző: Tóth Sándor) az 1500 m-es síkfutásban nem talált legyőzőre.



Birkózás Az Orosházi Birkózó Egyesület versenyzői közül Hangya Borisz és Almási Áron is aranyérmes lett a II. osztályú országos után­pótlás-bajnokságon. Győzött­ a Szarvasi Birkózó Egyesület képviseletében Darvasi Krisztián is. Bódi Csaba (OBE) aranyérmes lett a serdülő ob-n. Bódi 7. helyen végzett az U15-ös kontinensbajnokságon. A szarvasi Hajduch Nándor magyar bajnok lett szabadfogásban az U20-as korosztályban. Hajduch részt vett a spanyolországi U20-as Eb-n, de nem jutott tovább a selejtezőből. Szél Anna (Orosházi Spartacus BK, edző: Ritter Diletta, Páli Sándor) aranyérmes lett a bukaresti U23-as szabadfogású Európa-bajnokságon. Élete első felnőtt-Európa-bajnokságán már a selejtezőben kikapott és kiesett Szél Anna Zágrábban. Felállhatott viszont a dobogó tetejére a felnőtt szabadfogású magyar bajnokságon. Az U23-as ob-n Páli Mirella és Jochim Márk (Orosházi Spartacus Birkózó Klub-KIMBA), valamint Tóth Patrik és Hajduch Nándor (Szarvasi Birkózó Egyesület) az első helyen végzett. Páli Sándor (Orosházi Spartacus BK) 5. lett a görögországi veteránvébén.



Cselgáncs Hetedik országos bajnoki címét szerezte meg Sóczó Rebeka, a Békés Megyei Kano Judo SE versenyzője, aki a juniorkorosztályban nyert. Edzője: Gyáni János. Sóczó 7. helyen zárt a paksi Európa-kupán.



Erőemelés-fekvenyomás A budapesti raw, azaz ruha nélküli masters Európa-bajnokságon Torzsa Ferenc (Vésztői Marvel Team SE) a 14. helyen végzett fekvenyomásban. A fekvenyomó raw ob-n a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE versenyzői közül Szabó Ágnes a felnőttek között abszolútban is győzött. Petri Regina és Mucsi Noémi az ifjúságiaknál lett első. A férfiaknál Sajben Dániel a felnőtteknél és az ifiknél is bajnoki címet szerzett, míg a masters3 kategóriában Pluhár János győzött. Vésztői részről a felnőtteknél és junioroknál Balog Nátán, az ifiknél Balog Vencel lett első. Nyert a felnőtteknél Botta Péter, Tóth László, Nemes Róbert, masters1-ben Szőke Endre és Berke Lóránd is. A Gyomai-Gym SE-ből Torma Lajos a masters3-ban szerzett aranyat. Erőemelésben Lovas Mónika hetedjére lett aranyérmes a felnőtteknél a raw ob-n. Petri Regina és Mucsi Noémi is magyar ifjúsági bajnok lett. Sajben Dániel bravúrja az, hogy a felnőtt-, a junior- és az ifjúsági korosztályban is első lett a raw ob-n, mint ahogyan a masters 3-ban Pluhár János is. A Marvel Team Vésztő versenyzői közül Bécsi Barbara a junioroknál, Torzsa Ferenc a masters 1-ben aranyérmes. Bodnár István (Orosházi Toldi SE) a masters 2-ben bajnok.

Megvédte címét masters 2-ben Cserna János, a vésztői Marvel Team SE versenyzője a dél-afrikai fekvenyomó-világ­bajnokságon. Masters 1-ben Berke Lóránd 4., a békéscsabai Szabó Ágnes második lett a világbajnokságon. Cserna János nem talált legyőzőre a franciaországi fekvenyomó-Eb-n sem, aki a classic kategóriában 2018 óta legyőzhetetlen Európában. Ugyanitt Berke Lóránd mastersben 6., az ifiknél Balog Nátán a 4., testvére, Balog Vencel az 5., a csabaiak közül Sajben Dániel 4. lett. Sajben az equippedben (EQ), azaz a tartóruhásban Európa-bajnoki címet szerzett. Szabó Ágnes a felnőtteknél a raw open classicban és az EQ-ben is bronzérmes, klubtársa, Lovas Mónika ötödikként zárt. A csabai Schneider Erzsébet a masters 2-ben 2. lett. A vésztői Szívós Ádám az open classicban a 7. helyen zárt Franciaországban. A kolozsvári ifjúsági és junior EQ és raw erőemelő-világbajnokságon Petri Regina 6., Sajben Dániel 9. lett. Utóbbi a fóti junior- és ifjúsági erőemelő-Eb-n 15 (!) kategóriában döntötte meg az országos csúcsot, az ifiknél összetettben a 6. helyen zárt. Ugyancsak az ifiknél Mucsi Noémi 3., Petri Regina felhúzásban lett 3., összetettben pedig 7.

A kiskunfélegyházi GPC erőemelő-világbajnokságon a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power Dénes József által felkészített versenyzői közül mastersben Poliák Judit és Kurucz László is bezsebelt egy-egy aranyat. Szintén a mastersben Gróza Mihály 3., mint ahogyan a junioroknál Csizmadia József is. A gyulai Kovács Dalma világbajnok lett fekvenyomásban az ifjúságiaknál a kiskunfélegyházi GPC vébén.