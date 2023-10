Ezúttal is termékenyek voltak a támadók – különösen a zsadányiak – a Vármegyei III. osztályú bajnokság Északi csoportjában. A bajnokság hatodik játéknapja a papírforma jegyében zajlott le, a rangadón a tavalyi ezüstérmes Vésztő nem boldogult a címvédő Sarkadkeresztúrral, amely a Sarkaddal azonos pontszámmal vezeti a mezőnyt.

Csárdaszállási SZSK–Sarkadi KLE 1–5 (0–2)

Vármegyei III. osztályú mérkőzés. Csárdaszállás, 20 néző. Vezette: Kató Bence.

Csárdaszállás: Rácz – Filippovits, Székely (Juhász), Váradi P., Ruszó (Domokos), Migale, Neibort, Csaba, Gonda (Kovács Á.), Dudás, Varga K. Játékos-edző: Székely Tamás.

Sarkad: Kiss S. – Papp, Harmati (Hollósi), Mezei (Bódi), Berke, Spitzer, Kónya, Bozsányi K., Szűcs (Ungor), Erdei, Nagy B. Edző: Balogh Csaba.

Gólszerző: Neibort (55.), ill. Erdei (14.), Kónya (40.), Bódi (50.), Spitzer (62.), Bozsányi K. (71.).

Az esélyesebb Kinizsi nehezen boldogult a lelkesen és szervezetten játszó, ugyanakkor sokat hibázó házigazdákkal szemben.

Székely Tamás: – Küzdésből jelesre vizsgázott a csapatunk, a rengeteg hiányzó ellenére. A mutatott játékunk alapján nem vallottunk szégyent, még ha az eredmény nem is ezt igazolja. A kapott gólok nagy százalékban elkerülhetőek lettek volna picivel több koncentrációval, de hát ilyen a futball. Bízunk a jobb folytatásban!

Balogh Csaba: – A győzelemnek örülünk, minden más könnyen felejthető.

Gonda Kristóf

Zsadányi KSE–Kötegyáni FC 11–2 (7–0)

Zsadány, 60 néző. Vezette: Andrej Tamás Zoltán.

Zsadány: Csizmadia S. – Hegyesi (Szőrös), Csongrádi, Szabó, Szilágyi Z. (Tarsoly), Csizmadia G. (Szilágyi E.), Bakó A. (Kollár Z.), Fürj, Komódi Baksai, Tóth N. (Soós). Edző: Csizmadia Sándor.

Kötegyán: Bozsányi I. T. – Rácz, Oláh Károly, Csiki D., Oláh Manuel, Bozsányi Tamás, Bozsányi I. T., Farkas L., Coita, Bozsányi II. T., Csiki I. Játékos-edző: Iszáka István.

Gólszerző: Csizmadia G. (4., 16.), Bakó A. (25.), Fürj (30., 37. – mindkettőt 11-esből, 65., 80.), Szabó D. (32.), Baksai (40.), Csongrádi (60.), Kollár Z. (90.), ill. Bozsányi I. T. (46.), Oláh K. (88.).

A tartalékos kötegyániak nem tudták megnehezíteni a nagy kedvvel játszó házigazdák dolgát.

Csizmadia Sándor: – Köszönöm a csapatnak hogy betartották a meccs elején megbeszélteket,és rajtam kívül másoknak is sikerélményt szereztek.

Iszáka István: – Tartalékosan csak ennyire tellett.

Mészár Zoltán

Sarkadkeresztúri SE–Vésztői TK 3–0 (1–0)

Sarkadkeresztúr, 50 néző. Vezette: Dohar László.

Sarkadkeresztúr: Puskás – Képíró (Kozma), Képíró, Patkás S., Molnár M., Tóth I., Farkas K. (Szalazsán A.), Szalazsán R. (Kovács I.), Szabó Milán (Széplaki), Patkás D., Szabó I. Mózes (Patka). Játékos-edző: Szabó I. Mózes.

Vésztő: Csordás – Fehér (Krajcsó), Fazekas J. (Torzsa), Fazekas R., Szőke (Tóth D.), Mohácsi (Keresztesi), Gurmai, Pap Zs., Balázs, Lázár T. (Tukacs), Varga S. Edző: Kuti István.

Gólszerző: Szalazsán R. (23.), Sáss (68.), Patkás D. (87.).

A hazai együttes kezdettől nagy energiákat mozgósított a szomszédvár ellen, de a fölénye csak a félidő közepén érett góllá. A folytatásban is a keresztúriak irányítottak, és a második játékrész derekén be is biztosította sikerét.

Szabó I. Mózes: – Megérdemelten nyertünk, a nem túl acélos vendégcsapat ellen.

Kuti István: – Kapuralövés nélkül nehéz gólt szerezni. Nem tudtuk a játékunkat játszani, csak a mérkőzés végére sikerült felébredni.

Csávás Lajos

Bucsa SE–Okány KSK 1–0 (0–0)

Bucsa, 70 néző. Vezette: Kató Bence,

Bucsa: Hegyesi – Lengyel (Mészáros), Tóth, Kiss A., Kulik K., Hangyási (Molnár Zs.), Horváth (Mile), Oláh J. (Pádár), Tasi T., Tasi D., Kiss G. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Okány: Rózsa – Zsila (Nagy M.), Vantara, Ruszó (Csurai), Kovács R. (Irázi), Varga L., Huszár, Bujdosó, Sánta, Bodó, Kovács P. Edző: Varju Richárd.

Gólszerző: Tasi T. (63. – 11-esből).

A mezőnyben azonos képességű együttesek gyűrték egymást, de míg a vendégek csak kapufáig jutottak, addig a bucsaiak értékesítették a jogosan megkapott büntetőt, azzal pedig a pontokat is bezsebelték.

Nagy Ferenc: – Nem volt közönség szórakoztató mérkőzés, de azon még a félidőben sem aggódtam, hogy nem rúgunk gólt. Ismét a türelem volt a legnagyobb erényünk.

Varju Richárd: – Annyira szeretnék egyszer két egymást követő mérkőzésen azonos kezdőcsapatot kiküldeni és ha ez egyszer megtörténik az ilyen mérkőzéseket mi nyerjük majd egy góllal. Extrán tartalékosan is képesek voltunk jó teljesítményt nyújtani, de a szerencse elpártolt tőlünk. Köszönjük a Bucsának a vendéglátást.

N. F.

Következik

Északi csoport, 7. forduló. Október 14., szombat, 13.00: Okány KSK–Csárdaszállási SZSK, Vésztői TK–Zsadányi KSE, Kötegyáni FC–Bucsa SE, Sarkadi KLE–Sarkadkeresztúri SE.

Mesterlövészek

10 gólos: Patkás Dániel (Sarkadkeresztúr).

8 gólos: Bradák László (Vésztő), Szűcs Gyula (Sarkad).

6 gólos: Fürj Mihály (Zsadány), Mezei Jenő (Sarkad), Szabó Barnabás (Okány), Szabó Zsolt (Sarkadkeresztúr), Szőke Imre (Vésztő).

5 gólos: Baksai Zsolt (Zsadány).

4 gólos: Tasi Tibor (Bucsa).

3 gólos: Fazekas József Richárd (Vésztő).