Kézilabda Győztes mérkőzéssel debütált hazai közönség előtt az orosházi NB I. B-s női csapat, amely Zavaczki Boglárka kiemelkedő játékával múlta felül az osztályba egy évnyi NB II.-es szereplést követően visszatérő szomszédvári riválist.

Zengő Alföld Orosházi KC–PC Trade Szegedi NKE 38–33 (23–17)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 300 néző. Vezette: Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka.

Orosháza: Bálint – Ludvig 3, Vörös 4, Zavaczki 16, Ács 1, Kenyeres 4, Horváth 3. Csere: Reszegi (kapus), Mikula, Kostyó 1, Gara, Petri 2, Jáhn 1, Baráth 3. Edző: Morva Zoltán. A Szeged legjobb góldobói: Kozma 7, Nagy R. 7 (2), Csoknyai 4, Miksi-Szécsi 4. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 4/3.

Zavaczki Boglárka a 10. percben már az ötödik találatát jegyezte, ezzel komoly érdemei voltak, hogy a hazai együttes stabil 3-4 találatnyi előnyt alakított ki magának. Az irányító nagyszerű karmestere volt az orosházi együttesnek, nem mellesleg a támadások befejezése is rendre rá hárult, aminek szintén megfelelt. A gólgyártás azért értékelődött fel, mert a védekezésben nem igazán törték egymást a játékosok, szünetig negyvenszer zördült meg valamelyik háló. A házigazdák már kilenccel is vezettek, végül 6 gólos fórból várhatták a folytatást.

A fordulás után lendületben maradtak a házigazdák, bár a vendégek ezt igyekeztek megtörni, és időnként siker is kísérte ezt a törekvésüket. A félidő közepére három gólra zárkóztak vissza, kiélezetté téve a mérkőzést. Morva Zoltán időkéréssel tett rendet játékosai fejében, nyomban el is lépett 36–29-re a csapata. A végére mindkét fél elkészült az erejével, amit a percekig tartó gólcsend is mutatott. Az Orosháza győzelme nem forgott veszélyben, Zavaczki Boglárka pedig az 57. percben meglőtte a 16.(!) gólját is!

Morva Zoltán: – Egy teljesen másik arcát mutatta a csapat az elmúlt héthez képest, aminek meg is lett az eredménye. Gyorsan, lendületesen kézilabdáztunk, a lőtt gólok számával elégedett vagyok. Hátul van még mit javítani, de a lényeg, hogy megszereztük a két pontot. Gratulálok a lányoknak. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien eljöttek és buzdítottak minket.