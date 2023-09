A 81 kg-ban Garamvölgyi Kasszandra lökésben, a 130 kg-ban Nagy Zsolt szakításban jegyzett országos csúcsot. Garamvölgyi és Nagy mellett Bökfi János további két tanítványa, Mórocz Noémi (87 kg) és Fekécs Noel (55 kg) állhatott fel a dobogó tetejére. Jutott ezüst is, Szabadi Luca (81 kg) és Fekécs Gergő (73 kg), de bronzmedál is Gulyás Milán (81 kg) remeklésének köszönhetően.

– Nagy Zsolt az országos csúcs mellé a férfi abszolút első helyet is elhozta, Garamvölgyi Kasszandra országos csúcs és abszolút második helyezést ért el serdülőként, Fekécs Gergő Nagy mögött abszolút második helyezett lett, míg Fekécs Noel kiváló egyéni szakító csúccsal nyerte a súlycsoportját. Mórocz Noémi kemény fogyasztás után is tökéletes gyakorlatokkal tudta nyerni a bajnokságot, Szabadi Luca hátizomhúzódása ellenére is kiváló lökéssel „lökte fel” magát a dobogó második fokára. A mezőny legfiatalabb versenyzőjeként a serdülő Gulyás Milán a legerősebb, 81 kg-os mezőnyben tudott harmadik lenni – sorolta a tanítványaira méltán büszke edző, Bökfi János.

A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület eredményei:

Garamvölgyi Kasszandra (szakítás: 63 kg; lökés 81 kg; összetett: 144 kg – megpróbálta a 66 kg-os országos szakító csúcsot, de ez most kifogott rajta.

Szabadi Luca (szakítás: 48 kg; lökés: 75 kg; összetett: 123 kg)

Mórocz Noémi (szakítás: 63 kg; lökés: 78 kg; összetett: 141 kg.

Fekécs Noel (szakítás: 73 kg; lökés: 93 kg; összetett: 166 kg – szakítás: egyéni csúcs.

Fekécs Gergő (szakítás: 95 kg; lökés: 140 kg; összetett: 235 kg – lökés: egyéni csúcs.

Gulyás Milán (szakítás: 103 kg – egyéni csúcs; lökés: 123 kg; összetett: 226 kg.

Nagy Zsolt (szakítás: 130 kg; lökés: 155 kg; összetett: 285 kg – a szakító országos csúcs után a 160 kg-os lökéscsúcsot is megpróbálta, amit csak kis technikai hiba miatt rontott el.