A 2028-as olimpiára pályázó sportág kontinensviadalán a sportág mind a hét szabályrendszerében, több korosztályban osztottak érmeket. A 18 éven aluli magyar fiatalok nem kevesebb, mint 29 aranyérmet szereztek.

A magyar válogatott emellett 35 ezüstéremmel és 56 bronzéremmel gazdagodott. Ezzel az éremterméssel hazánk a nemzetek között úgy lett harmadik, hogy mindössze egyetlen arannyal maradtunk le a bolgárok mögött.

A válogatott teljesítette az elvárást, hogy az első háromba kerüljön a nemzetek között, mindazonáltal az is kiderült, hogy miben kell fejlődni a jövő évi világbajnokságig – értékelt Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke.

– Örvendetes, hogy a ringben is született magyar arany, Sipos Regina győzelme mellett azonban más versenyzőkben is bíztam, de nekik most nem volt sikeres a szereplése" – mondta Galambos Péter.

A sportvezető méltatta a formagyakorlatosok sikereit, hiszen a szabályrendszerek közül itt született a legtöbb magyar arany, ami azért nagy szó, mert nemrég gyakorlatilag nem létezett ez a szakág hazánkban.

Puravecz Péter (aki egyben az Orosházi Contact K.T.H.E. egyesület vezetőedzője is – a szerk.), néhány éve kezdte el szisztematikusan felépíteni a formagyakorlat szakágat, és ez az isztambuli tulajdonképpen a munkájának a csúcseredménye. Kétségtelen, hogy náluk a kategóriákban a riválisok kevesebb voltak, de ez nem von le a teljesítményük értékéből.

– Ami a pointfightingosokat illeti, ők szerezték az érmeink körülbelül negyven százalékát, a light-contact és a kick-light szakág pedig stabilan szállítja az eredményeket, ez mind dicséretes – vélekedett Galambos Péter. Hozzátette: ugyanakkor azt is látni kell, hogy elsősorban a fiatalabbak voltak eredményesek, és a felnőtt korosztályhoz közelítő versenyzőknek pedig ezúttal kevésbé jött ki a lépés.

– Látszódnak tehát azok a pontok, ahol javítani kell a munkán, hogy a világelitben megtartsuk ezt az összességében igen előkelő helyet, az egyes szakágaknál pedig megpróbáljunk még jobban szerepelni. Az hatalmas fegyvertény, hogy ilyen nagy, közel 150 fős utánpótlás válogatottal tudtunk részt venni az Eb-n. Ez feltétlenül köszönhető a szülőknek, akik oroszlánrészt vállaltak a költségekből, de rajtuk kívül az egyesületek és a kick-box szövetség is kitett magáért – nyilatkozta az elnök.





Utánpótlás kick-box Európa-bajnokság, Isztambul:

Európa-bajnok:

Fábián Kíra ((Békéscsabai JALTE-Debreczeni team, gyermek, pointfighting, 21 kg)

Peregi Botond (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), gyermek, pointfighting, 24 kg)

Szántó Máté (gyermek, pointfighting, 27 kg)

Ekwoge Elong Marcus (gyermek, pointfighting, 33 kg)

Csonka Zsombor Aurél (kadet1, pointfighting, 28 kg)

Szikora Bence (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) kadet1, pointfighting, 37 kg)

Kányai Szebasztián (kadet1, pointfighting, 47 kg)

Opperman Zsombor (kadet2, pointfighting, 37 kg)

Haider Katrin Violett (junior, pointfighting, +70 kg)

Nagy Bálint (junior, pointfighting, +94 kg)

Gyermek fiú pointfighting csapat

Kiss Zsófia Csenge (kadet2, light-contact, 46 kg)

Varga Zsombor (kadet2, light-contact, 63 kg)

Kiss Zsófia Csenge (kadet2, kick-light, 46 kg)

Juhász Balázs (kadet2, kick-light, 69 kg)

Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza), gyermek, formagyakorlat, kreatív)

Szilágyi Marcell (gyermek, formagyakorlat, kreatív fegyveres)

Szemenyei Máté Bence (Contact K.T.H.E. Orosháza, gyermek, formagyakorlat, zenés)

Nas Míra Katalin (gyermek, formagyakorlat, zenés fegyveres)

Szilágyi Marcell (gyermek, formagyakorlat, zenés fegyveres)

Kakas Nóra Leila (kadet1, formagyakorlat, kreatív)

Nas Timur Ádám (kadet1, formagyakorlat, kreatív)

Halmágyi Nikolett (kadet1, formagyakorlat, kreatív fegyveres)

Halmágyi Nikolett (kadet1, formagyakorlat, zenés)

Maróti Olivér Donát (kadet1, formagyakorlat, zenés)

Halmágyi Nikolett (kadet1, formagyakorlat, zenés fegyveres)

Maróti Olivér Donát (kadet1, formagyakorlat, zenés fegyveres)

Kadet2 vegyes formagyakorlat csapat (zenés)

Sipos Regina (junior1, K1, 56 kg)