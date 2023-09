Békéscsaba 1912 Előre–FC Dabas 3–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 620 néző. Vezette: Takács Ákos (Dobos Dávid, Benkő Róbert).

Békéscsaba: Póser – Mihály, Albert (Farkas M., 37.), Bora, Hodonicki (Zvara, 76.) – Futó (Kuzma, 71.), Váradi, Pintér, Mikló – Sármány (Máris, 71.), Vólent (Zádori, 71.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Dabas: Berta – Kotroczó, Mayer (Benkő, 85.), Domokos (Ispán, 85.), Forrai (Erhardt, 64.) – Forgács, Surman (Molnár B., 60.), Földes, Kristóf (Zsuppán, 85.) – Lettner, Józsa. Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerző: Mikló (19.), Sármány (49.), Pintér (60.).

Albert István fejese jelenthette volna az első hazai gólt a 9. percben, de picivel célt tévesztett. A vendégek kemény belépőkkel igyekeztek tiszteletet parancsolni maguknak, a hazai csapatorvos jóformán 10 perc alatt többet volt pályán, mint máskor egy egész meccsen. Az Előre dominálta a játékot és a 29. percben a vezetést is megszerezte, amikor egy felívelt szabadrúgásnál Mikló ügyesen megelőzte emberét, és közelről bekanalazta a labdát a kapuba. A dabasiak továbbra is csak a durvaságokkal vonták magukra a figyelmet, volt hogy két hazai játékost kellett ápolni egyszerre az ámokfutásuk következményeként, Albert Istvánt le is kellett cserélni.

A második félidő elején Sármány egy jobbról érkező pontos bepasszt kihasználva megduplázta a lilák előnyét. Ettől még inkább lendületbe jött az Előre, a 60. percben pedig érkezett is az újabb találata Pintér fejese révén. Innen már tulajdonképpen örömfoci jelleget öltött a mérkőzés. Csató Sándor friss embereket küldött be, akik lelkesen igyekeztek bizonyítani az alkalmasságukat. A Dabas ekkor már kulturáltan játszott, de Póser kapujáig csak elvétve jutott el. Annál több dolga volt Berta kapusnak, akit folyamatosan „sakkban tartottak” a hazai támadók, de hősiesen állta a „sarat”.

Jó: Pintér, Vólent, Mikló, ill. Berta.

Csató Sándor: – Örülök az újabb győzelemnek és a 17 éves Kuzma Hunor sikeres bemutatkozásának. Időnként kifejezetten élvezetesen játszottunk, szép támadásokat vezettünk. Sajnálom, hogy csak három gólt tudtunk szerezni, ettől függetlenül a győzelmünk egyértelmű volt.