A verseny immár nemzetközivé nőtte ki magát, azon túl, hogy az ország minden részéről, külföldről is neveztek csapatok és készítettek pályamunkákat. Középiskolák számára szerveztek versenyt pedagógiai témakörben, melynek központi témája az „Együtt könnyebb”. A fogyatékossággal élők beilleszkedési lehetőségeit, alternatív nevelési-oktatási módszereket, valamint az integráció támogatására irányuló technikák és eszközök használatát járták körül.

Első helyezést ért el a versenyen a Sasok csapata. Fotó: Beol.hu

Paláncz György alpolgármester köszöntő beszédében elmondta, amikor még nem léteztek szakképzési centrumok, a Kós Károly iskola a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményeként működött, amelynek ő is egyik vezetője volt.

Mindig is büszkék voltak az intézményre, hiszen az iskola kiemelkedő szakmai munkát végzett, az oktatók pedig nagy odaadással és hozzáadott értékkel végezték nevelő-oktató tevékenységüket. Az innovációban is mindig élen jártak, ennek egyik jelenlegi példája ez a verseny is, amely immár második alkalommal jött létre. A téma fontos és érzékeny, mivel a fogyatékkal élők kérdéskörét öleli fel – részletezte.

Palánc György: az innovációban mindig élen járt az intézmény. Fotó: Beol.hu

Mára már nemzetközivé vált a verseny

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, hogy a családjában van olyan rokon, aki fogyatékkal él és többletfigyelmet igényel. Gyerekkorában először belépve egy ilyen intézménybe, megértette, hogy azok a pedagógusok, akik ilyen diákokkal foglalkoztak, nem csupán munkaként végezték feladataikat, hanem hivatásuknak tekintették, és jobbá, teljesebbé tették ezeknek a gyerekeknek az életét. Kiemelte, nagy öröm számára, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolája második alkalommal szervezte meg ezt a versenyt. A nemzetközivé vált versenyre több száz kilométer távolból is érkeztek színvonalas pályamunkák.

A verseny egyik legfontosabb üzenete az integráció

Varga Tamás alpolgármester kiemelte, hogy a BSZC és intézményei mindig új, előremutató ötletekkel állnak elő, amelyek hozzájárulnak a szakterületek és a tanulók fejlődéséhez. A versenyzés plusz munkát igényel, mivel a mindennapi tanulás és oktatás mellett új feladatra is koncentrálniuk kell, ami kreativitást és gondolkodást igényel. Ennek a versenynek az egyik legfontosabb üzenete az integráció és az együtt gondolkodás elmélyítése volt. Kifejezte, hogy fantasztikus pályamunkák érkeztek és gratulált minden résztvevőnek, felkészítő tanárnak és szervezőnek.

A legjobbak

Első helyezést ért el a Sasok csapata a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskolából és a Csapathat, a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum diákjai. Továbbá Cságolya Fanni a Tatabányai SZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnáziumból, és Mészáros Martina a Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikumból.