Szabadkígyósi SZSC–Mezőmegyer SE 0–2 (0–1)

Labdarúgás Vármegyei II./A osztályú mérkőzés. Szabadkígyós, 70 néző. Vezette: Kovács Antal.

Szabadkígyós: Dolezsán – Sebestyén A. (Valentinyi), Mohácsi, Alb, Milek (Hegedűs), Kocziha, Sebestyén M. (Maglóczki), ifj. Szabó (Mócz), Faragó, Frankó, Szilágyi L. (Szabó R.). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Mezőmegyer: Kun – Szabó T. (Kurucz), Tóth G. (Séllei), Nagy B., Mengyán, Kecskeméti, Takács, Balogh M., Ulrich, Szilágyi Á. (Lehoczki), Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Gólszerző: Szilágyi Á. (36.), Balogh M. (86.).

A megyeriek taktikusan megszállták a térfelüket, nem hagyva teret a kígyósi támadóknak. A vendégek pontrúgásai és nagy bedobásai rendre veszélyt jelentettek, így szereztek vezetés is a félidő hajrájában. Szünet után a házigazdák próbáltak változtatni, meg is volt a lehetőségük az egyenlítésre. A megyeriek továbbra is fegyelmezetten játszottak, több lehetőségükből Balogh Milán révén idő előtt lezárták a meccset.

Ifj. Szabó Zoltán: – Kicsit előrehoztuk a délutáni legénybúcsút, ennek lett a következménye az elképzelés nélküli játék. Gratulálunk a vendégcsapatnak, jobbulást Tóth Gerinek!

Nyúl Gábor: – Fegyelmezett és taktikus játékkal megérdemelten nyertünk egy sportszerű mérkőzésen. Az örömünk azonban nem lehet felhőtlen, mert úgy néz ki, hogy Tóth Gergőt hosszú időre elveszítettük.

Mezőkovácsházi TE–Elek USE 1–5 (1–2)

Mezőkovácsháza, 60 néző. Vezette: Telek András.

Mezőkovácsháza: Tóth K. – Lakatos (Szokai), László, Saicz (Multyán), Csurár (Blahó), Bessenyei F., Budás, Almádi, Bereczki (Ondos), Andrej, Sódar (Halász). Edző: Matuz Tamás.

Elek: Krisán – Kovács J. (Kászián), Jánki (Csanálosi), Kajári, Sipos, Nagy Á., Nagy G., Kádár (Grósz), Kasznár, Jepure (Kacsala), Rostás (Szelezsán). Edző: Turcsek Zoltán.

Gólszerző: Sódar (34.), ill. Kasznár (7.), Jepure (19.), Rostás (48. – 11-esből, 65.), Kajári (90.).

A találkozó első részében a vendégek átvették az irányítást és szinte minden lehetőségüket gólra váltották. Az ivószünetet követően a hazaiak felbátorodtak, több helyzetük volt, végül a szépítés is összejött. A meccs fordulópontját az jelentette, hogy a vendégek belőtték, a házigazdák viszont kihagyták a kiharcolt büntetőt, azután már érződött, hogy nincs visszaútjuk.

Matuz Tamás: – Ez az a mérkőzés, ahol saját magunkat vertük meg. Gratulálok a vendégeknek!

Turcsek Zoltán: – A csapat végig nagy kedvvel és gólra törően játszott. Úgy érzem ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Berka István

Kondorosi TE–OMTK-Rákóczi 6–0 (1–0)

Kondoros, 220 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Kondoros: Gritta – Mladonyiczki (Buzás), Rafaj P., Mile (Kurucz), Szebegyinszki (Bákai B.), Rafaj R. (Bákai A.), Csicsely (Tusjak), Czvalinga, Paluska, Rafaj M., Takács. Edző: Janis János.

Orosháza: Dobozi – Czinkóczi, Buzai (Balog N.), Polacsek (Szokolai), Valach (Szabó T.), Berta (Dobi), Csőke (Szűcs), Kun-Szabó, Kasik, Halász, Kocsis. Edző: Bodzás Ádám.

Gólszerző: Rafaj M. (20. – 11-esből, 51.), Szebegyinszki (46.), Takács (62., 86.), Bákai B. (83.). Kiállítva: Kun-Szabó (65. – második sárga lap után).

Az első félidőben az orosháziak szervezett játékkal próbálták megnehezíteni az ekkor még kapu előtt pontatlan hazaiak dolgát. Szünet után már koncentráltabbak voltak a házigazdák és a három kapufa, illetve a kihagyott büntető ellenére is magabiztosan nyerték a meccset.

Janis János: – Féltem a mérkőzéstől, mivel sok idő telt a legutóbbi tétmérkőzésünk óta. Halványabb első félidő után remek gólokkal, a vártnál könnyebb győzelmet arattunk a sportszerű vendégcsapat ellen.

Bodzás Ádám: – Sajnos ilyen arányban is megérdemelt hazai győzelem született. Ritkán látott szervezett és kulturált futballal szembesültünk. Gratulálok a Kondorosnak!

Jankovics László

Dobozi SE–Füzesgyarmati SK II. 1–0 (0–0)

Doboz, 100 néző. Vezette: Rubás Zoltán.

Doboz: Farkas Zs. – Szabó L. (Sztojka N.), Szabó B., Huszár A., Pojendán, Kopács, Lukucz (Rácz Gy.), Váczi R. (Roszik), Sztojka Á., Barcsay, Szigeti. Edző: Kis László.

Füzesgyarmat II.: Zsibrita – Jámbor, Vámos (Tóth K.), Béres, Vígh (Kovács A.), Kurucz (Polgárdi), Pákozdi, Hoffmann, Juhász (Keresztesi), Csaplár (Etele), Pálfi. Edző: Fábián Ottó Olivér.

Gólszerző: Sztojka Á. (58.).

Kis László: – Végig taktikusan, nagy akarással játszottunk. Amennyiben a helyzeteket jobban kihasználjuk, könnyebb is lehetett volna. Jó játékvezetés.

Fábián Ottó Olivér: – Hiába a meddő mezőnyfölényünk, amíg a rutintalanságunk miatt ennyi tiszta ziccert engedünk az ellenfelünknek, addig sajnos a szerencsén is múlik az eredmény alakulása.

Tobai János

Dévaványai SE–Mezőberényi LE 0–1 (0–1)

Dévaványa, 110 néző. Vezette: Bakos József.

Dévaványa: Szász – Végh, Papp D. (Csordás), Kéki, Adamecz, Szabó E., Gál (Hőgye), Somogyi, Ernyes, Nagy Z. (Ungi), Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Kovács Gy. (Jónás), Bereczki (Székely), Durkó, Olej T., Burai (Gézárt), Zsíros, Stibán, Adamik, Kanó. Edző: Gézárt Zoltán.

Gólszerző: Fazekas (6.). Kiállítva: Stibán (5. – utolsó emberként szabálytalankodott).

A korai kiállítás a vendégeket hozta tűzbe, akik tíz emberrel is a tanácstalan hazaiak fölé nőttek játékban. A másik félidőben már a vezetésük őrzésére törekedtek a berényiek, ennek ellenére el is dönthették volna a sok veszélyt hozó kontráikkal. A ványaiak kitámadtak az egyenlítés reményében,, minden lehetőséget kihagytak.

Bereczki Árpád: – A vendégek korai kiállítása minket zavart meg, ennek ellenére ennyi helyzetből illett volna gólt szerezni. A második félidő alapján a döntetlent megérdemeltük volna.

Gézárt Zoltán: – Nyolcvanöt percet hátrányban játszva, csak gratulálni tudok a csapatomnak. Amennyiben a helyzeteinket kihasználjuk nem kellett volna a végéig izgulnunk.

Papp Sándor

Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE 0–2 (0–0)

Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Láza András.

Békésszentandrás: Buzás – Szebegyinszki, Olasz István (Aszódi), Pecznik, Szűcs, Balázs (Lós), Balogh M. (Sztricskó), Virág (Szécsi), Tasi K. (Tóth P.), Kozák, Bakró. Játékos-edző: Lós István.

Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Erdélyi, Viczián, Mazán (Sipiczki), Morva, Takács K., Kőszáli (Barta), Nánási (Gedó), Matuska, Kovács Gy. (Takács L.). Edző: Dohányos Zoltán.

Gólszerző: Kovács Gy. (75.), Morva (81.). Kiállítva: Pecznik (67. – második sárga lap után).

A játékosok mintha még a nyár utolsó „rúgásait” szerették volna kiélvezni, a nézőkre kevésbé voltak tekintettel. Alacsony színvonalú játék közepette a vendégek az emberelőnyös időszakot kihasználva vitték el a három pontot.

Lós István: – Nehéz bármit is nyilatkozni egy ilyen mérkőzés után. Mélyen a saját tudásunk alatt teljesítettünk, de a játékvezetés is borzalmas volt, még a találkozó szintjét sem ütötte meg.

Dohányos Zoltán: – Nagyon alacsony színvonalú mérkőzésen, fontos három pontot szereztünk. Örülök az új játékos győztes debütálásának

Virág Imre

Békési FC–Csabacsűdi GYLSE 3–0 (3–0)

Békés, 150 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Békés: Takács – Rigler (Fodor), Mester, Kis J., Medve, Reszelő J., (Novodomszky), Római J. (Benedek), Laukó (Nagy J.), Kardos, Antal (Varga K.), Balázs. Edző: Szarvas András.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Gerhát (Sándor), Tasi N., Varga T., Pecnyik, Tari (Lénárt), Kiss G. (Hraskó), Mojzsis (Szín), Király (Styecz), Liska. Játékos-edző: Boér Zsolt.

Gólszerző: Balázs (12., 20.), Sovány (35. – öngól).

A hazaiak remekül kezdtek, jó helyzetkihasználással már az félidőben döntésre vitték a dolgot. Szünet után pedig már csak a kedvező eredményt kellett megtartaniuk, az ekkor már jobban összpontosító Csabacsűd ellen.

Szarvas András: – Az első félidei játékunk alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak.

Boér Zsolt: – A mai meccsen visszatértünk a Földre, a lelkesedés kevés volt. Három ilyen amatőr gólt egyetlen csapat sem bír el.

Bíró Péter

Következik

4. forduló. Szeptember 16., szombat, 16.00: Békési FC–Elek USE, Füzesgyarmati SK II.–Békésszentandrási HMSE, Mezőmegyer SE–Dévaványai SE, Mezőberényi LE–Mezőkovácsházi TE. Szeptember 17., vasárnap, 11.00: Békéscsabai MÁV SE–Kondorosi TE. 16.00: Csabacsűdi GYLSE–Dobozi SE, OMTK-Rákóczi–Szabadkígyósi SZSC.

Mesterlövészek

5 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa).

4 gólos: Takács Márk Csaba (Kondoros).

3 gólos: Balázs Attila (Békés), Papp Dávid (Dévaványa), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros).

2 gólos: Balog Krisztián (Mezőmegyer), Balogh Milán (Mezőmegyer), Barcsay Attila András (Doboz), Fazekas Márk (Mezőberény), Kasznár Márk (Elek), Lukucz Mihály (Doboz), Nagy Árpád (Elek), Rostás Benjámin (Elek), Sztojka Ádám (Doboz), Szűcs Damján Róbert (Békésszentandrás).