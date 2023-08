Jól sikerült tehát a hangolás a Szenior Liga alsó-ausztriai Enzesfeld-Lindabrunnban életre hívott fordulójára, melyen kifejezetten mostoha körülmények között, esőben kellett helytállni. A 6,9-es hendikep-értékkel rendelkező Tar Lászlónak ez olyannyira sikerült, hogy sikerült maga mögé utasítania a jobb, 2,4-es hendikep-mutatóval bíró helyi éljátékost.

– Egy hónapja már, hogy minden hétvégén összejön egy győzelem egyenletes jó teljesítménnyel, de az enzesfeldi az idény legédesebbje volt. Miért is? Egy nemszeretem pályán, ahol eddig nem nyertem még, de soha nem is játszottam jól. Aztán az ellenfelek között ott volt a hazaiak éljátékosa, aki papíron sokkal jobb játékos nálam, ráadásként szakadó esőben kellett küzdeni az elemekkel. Az utolsó három szakasz előtt hibáztam és kétütéses hátrányba kerültem, de a hitemet és a kitartásomat most sem veszítettem el és fantasztikus végjátékban tudtam nyerni két (!) ütéssel – büszkélkedett a békéscsabai golfozó.