A hat vármegyei érdekelt a Dél-Keleti csoportba nyert besorolást, ahol 12 NB III.-as, 20 vármegye-egyes, továbbá két vármegye-kettes osztályú gárda csatázik majd. Az előző évi NB-s bajnokságokban szereplő viharsarki alakulatok alanyi jogon nyertek besorolást, mellettük a Békés Megyei Kupa döntősei jutottak fel, illetve a harmadik helyezett. A hat gárda közül négy idegeben játszik szombaton, az Orosházára és a Mezőmegyerre viszont vasárnap hazai környezetben vár erőpróba.

A Békéscsaba 1912 Előre csapata a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályban ezüstérmes Tiszaföldvár vár, amely éppen a liláknál szabaddá váló, vagy onnan kiinduló játékosokkal erősített nyáron. Orvos Levente, Szántó Mihály, Oláh Ákos és Sipaki Patrik ezúttal Csató Sándor együttese dolgát igyekszik majd megnehezíteni. A két sárréti NB III.-as alakulatra Csongrád-Csanádban vár erős ellenfél. A bajnokságot lendületesen kezdő gyarmatiak az I. osztályban tavalyi ötödik helyen végző Algyő otthonában szerepelnek, a sok problémával küszködő ladányiakat pedig a bronzérmes Tiszasziget fogadja. Míg a piros-fehéreknél bőség zavara van játékosok tekintetében, addig Ekker Attila számára komoly fejtörést okozhat, hogy Wéber és Pusztai még a tavalyi sorozatból hozott át eltiltást, Malkócsot, Talpalló Norbertet és Papp Zsoltot a hétközi bajnoki állították ki, míg Selmeczi-Tóth, valamint Ruzsa sérülés miatt hagyja ki a kupát. A sorsolás úgy hozta, hogy a Szarvas is vendégként szerepel, méghozzá a Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban legutóbb 10. helyen záró Kecel FC otthonában, amely azért nem tűnik bevehetetlen katlannak.

Az Orosháza vasárnap azt a Ceglédet fogadja, amellyel szerdán az Előre baja is kis híján meggyűlt a bajnokságban. A kék-fehérek még a bajnokság rajtja lemérhetik, hogy tartanak a harmadosztályhoz mérten, ahová ők maguk is tartozni szerettek volna. Ugyancsak Pest vármegyei gárda jut a Mezőmegyer számára, igaz a helyi I. osztályból. Tekintettel arra, hogy a narancs-feketék másodmagukkal kvalifikálták magukat a megye-kettőből, a Dunavarsány elleni továbbjutásuk így is bravúrszámba menne.

A továbbjutás minden körben egy mérkőzés dönt. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2×15 perces ráadás következik. Ha a hosszabbításban mindkét együttes azonos számú gólt ér el, vagy nem születik találat, a továbbjutás a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el.

A Dél-keleti csoport programja. Augusztus 5., szombat, 16.30: Tiszaföldvár SE (v1)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III), Algyői SK (v1)–Füzesgyarmati SK (NB III), Tiszasziget SE (v1)–Körösladány MSK (NB III), Kecel FC (v1)–Szarvasi FC (v1), Dunaharaszti MTK (v1)–Sárréti DSK (v1), Bajai LC (v1)–XV. Kerületi Issimo SE (v1), Szegedi VSE (v1)–Szolnoki MÁV FC (NB III), Kecskeméti LC (v1)–FK 1899 Szeged (t1), Felsőpakonyi KSE (v1)–III. Kerületi TVE (NB III), Harta SE (v1)–Erzsébeti SMTK (NB III), Monor SE (NB III)–Karcagi SE (NB III), Apostag KSE (v2)–Makó FC (v1), Pestszentimrei SK (v1)–FC Dabas (NB III), Kisújszállási SE (v1)–Kelen SC (NB III). Augusztus 6., vasárnap, 16.30: Orosházi MTK-ULE (v1)–Ceglédi VSE (NB III), Mezőmegyer SE (v2)–Dunavarsányi TE (v1), Pilis LK (v1)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III).