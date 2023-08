– Két nappal az Európa-bajnokság után milyen érzésekkel gondol vissza a szereplésére? – kérdeztük a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület tehetségét.

– Keserédesen. A szakításból a maximumot kihoztam, a lökésnél viszont nem stimmelt valami. A sikeres szakítást követően azt hittem, hogy hasonló lökést fogok produkálni, mint júniusban, az Alpok-Adria Kupán, amikor száztizenhárom kilogrammal egyéni csúcsot értem el. Ezt akartam Bukarestben két kilóval megdönteni. A verseny napjára kijött a herpeszem, ami akkor szokott előjönni, amikor valamiért legyengül a szervezetem. Nem voltam tehát százszázalékos formában, de a versenyen próbáltam nem erre gondolni. Szakításban kiadtam magamból mindent, lökésben sajnos nem sikerült.

– Fiatal kora ellenére rutinos súlyemelőnek számít, de jelentett-e hátrányt az, hogy edzője, Bökfi János nem tudott a helyszínen segíteni?

– Biztosan sokat jelentett volna, ha ott van mellettem, hiszen teljesen más, amikor közvetlenül adhatja nekem a tanácsokat.

– Milyenek voltak a körülmények Bukarestben?

– Jónak éreztem mindent, a szállást, a helyszínt, szuperül megrendezték az Eb-t.

– Túl sok ideje nem marad a pihenésre, hiszen szeptember elején már következik a felnőtt világbajnokság.

– Kénytelen vagyok mihamarabb összekapni magam, mert úgy látszik, hogy még a százszázaléknál is több kell. Persze volt már ilyen, hogy egy nem teljesen a várakozásoknak megfelelően alakuló verseny után jött egy nagyon jó. Ebben bízom most is.