A magyar csapatnak a ciprusi 3:1-es vereség után a szombati visszavágón nem volt elegendő nyerni 3:0-ra, vagy 3:1-re, a szabályok értelmében ilyenkor aranyszett következik a döntőbe jutáshoz.

Az első játszma eleje szorosan alakult, ám a folytatásban fokozatosan elszakadt vendégétől a fiatal magyar együttes és 11 szettlabdája volt ifj. Nagy Péter együttesének. Mivel a ciprusiak labdája a vonalon kívül esett le, így már az elsőt kihasználták Horváth Kristófék.

A második szettben is a magyar válogatott dominált, bár a szigetországiak játéka javulóban volt. A játszmát így is megnyerték Keen Cameronék és jó helyzetből várhatták a harmadik felvonást.

A 2:0-s vezetés ellenére a legnehezebb dolga mégis a harmadik játszmában volt a magyaroknak, hiszen már nagyon közel érezhették a sikert. Nyitásfogadásban azonban nem azt nyújtották, mint az előző két szettben. Azért nagyot harcolt a csapat és a hajrához közeledve beérte ellenfelét és fordított is. Egy challenge után megkapta a pontot a hazai együttes. Két meccslabdája is volt, ám mindkettőt hárították a ciprusiak, sőt ők jutottak szettlabdához és végül sikerült is szépíteniük.

A magyaroknak a következő játszmát muszáj volt megnyerniük, hogy megmaradjon az esélyük a döntőbe jutáshoz. Megnyerték, az első két játszmában látott magabiztos játékkal és jöhetett a fináléba kerülésről döntő aranyszett.