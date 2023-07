Az első napon összesen 14 – köztük hét olimpiai – számban avattak bajnokot a Maty-éren. Ebből kettőből is részt vállalt Nyerges Attila egykori tanítványa. Opavszky Márk párosban Kurucz Leventével, illetve a négyeseknél is az aranyérmes hajó tagja volt. Utóbbi egységben Bátor György versenyzője, Keller Gergő Zoltán is szerepet kapott, így a szarvasi fiatalok igazán eredményes napot tudhattak maguk mögött.

A felnőtt ob szombatig tart a Maty-éri pályán.

Viharsarki vonatkozású eredmények. 500 m. Férfiak, K-2 (olimpiai szám): 1. Kurucz Levente, Opavszky Márk (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:28,587, 2. Béke Kornél, Noé Zsombor (KSI SE, Merkapt-Mekler László SE) 1:29,519, 3. Tamási Zsombor Ákos, Szendy Maximilián (MTK) 1:31,280. K-4 (olimpiai szám): 1. Opavszky Márk, Szendy Maximilián, Keller Gergő Zoltán, Tamási Zsombor Ákos (MTK, Kajak-Kenu Club Szarvas) 1:21,178, 2. Kirkov Valentin Iván, Birkás Balázs, Havasi Gergő, Kovács Márk (Vasas SC-ARC-S Group, MVM Szegedi VSE, TFSE) 1:22,271, 3. Aradi Álmos Balázs, Mitring Olivér Gábor, Kolozsvári Brúnó, Aradi Bátor Gergő (Graboplast Győri VSE) 1:24,896.