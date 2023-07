Kiemelkedő siker született a 145 centiméteres fő számban, ahol a kiskunhalasi Füzér Gábor hibátlan pályákat (a 145 centiméteres alappályán, majd a 150-es összevetésben is!) teljesítve legjobb magyar lovasként a harmadik helyen végzett. Füzér a békéscsabai Dér Tibor tulajdonában lévő King Cornet nevű ló nyergében jeleskedett.

Jól szerepeltek a Békés vármegyei lovasok a kiskunhalasi az országos minősítő és felkészítő díjugrató versenyen, amely egyfajta főpróbája is volt a július 25. és 27. között sorra Championatus 1. fordulójának.

A három napos verseny legsikeresebb lovasa a békéscsabai Potocska Attila lett, aki minden nap szerzett elsőséget, a befejező napon kettőt is, így vitathatatlanul a három nap legsikeresebb lovasának mondhatja magát.

Először 125 cm-en, a fokozatos nehézségű show versenyszámban Rádiháza-Előtáncossal 58,37 másodperces idővel nyert, majd 100 cm-en a 4 éves lovak számában Only Me Reuvekamps’s-ot lovagolva hiba nélkül 67,86-tal lett első.

A zárónapon Potocska a 100 cm-en, a 4 éves lovak stílusversenyében szintén Only Me Reuvekamps’s-al hibátlan pályát teljesítve 78,64 másodperc alatt ment végig, majd a nyitott, kétfázisos, megszakítás nélkül versenyszámban, 135 cm-en Rádiháza-Előtáncos nyergében 0 hibaponttal 37,76 mp) is győzni tudott.

A Potocska LSE kötelékébe tartozó Such Lilla a kezdő lovasoknál 105 cm-en Papillonnal 79,05 másodperces idővel szintén első lett. Such 100 cm-en is győzött ugyancsak Papillonnal hibátlan pályát futva (70,28 mp).

Piroska Zoltán (Mezőhegyesi Ménesbirtok SE) a 130 cm-es nyitott számban Lorina M nyergében nem talált legyőzőre, hibátlan pályát ment 26,74 másodperc alatt.

Az ifjúságiaknál Szabó Sándor, a Mezőhegyesi Ménesbirtok SE színeiben a 115 cm-es, ifjúsági, kétfázisos, megszakítás nélkül versenyszámban Kármennel hibátlan pályát teljesítve, 29,30 másodperces idővel végzett az első helyen.