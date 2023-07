Az idei eseményre 68 klub 284 indulót regisztrált (azért „csak” ennyit, mert szintidőhöz volt kötve a nevezés), akik nem mellesleg 1351 rajtot teljesítettek. Szűkebb pátriánkat öt klub, illetve egyesület 15 sportolója képviselte, nevezetesen a Békéscsabai Előre Úszó Klub (7 indulóval), a Békési Úszó Klub Egyesület (2), a Gyula Várfürdő (2), az Orosházi Úszó Egyesület (2) és a Tótkomlósi Úszó Egyesület (2).

Valamennyi közösségnek akadtak döntősei, sőt, bajnokot is adtak az idei viadalnak. Így Békésről Szegedi Szabolcs tanítványa, Metcalfe Rebecca Erzsébet, akinek nem mellesleg az édesanyja szenior bajnoki címmel is büszkélkedhet. Edzője elmondta, hogy megközelítőleg két és fél éve jár Gyuláról Békésre edzésekre a 11 éves sportoló, kezdetben csak heti két-három alkalommal foglalkozott vele, míg kétszer a fürdővárosban tréningezett, tavaly ősz óta azonban már mindennaposan ingázik, mi több, januártól a gyulai Triton egyesületéből át is igazolt a békési klubba.

– Az edzőkollégák nem is nagyon akarták elhinni, hogy Rebecca csak heti öt alkalommal edz, akkor is mindössze másfél órát. Most nyáron, az iskolai szünidő alatt volt lehetőségünk kicsit növelni az edzésszámot. Nagyon jó versenyzőtípus, erős a fókuszáltsága, szorgalmas, kitartó, odafigyel minden részletre és mindent a megbeszéltek szerint csinál edzésen és versenyen egyaránt. Ennek köszönhető, hogy a bajnokságon már az előfutamok során minden számban megjavította egyéni legjobbját, amit a döntőkben rendre felülírt – részletezte Szegedi Szabolcs.

Orosházáról Schmidt Jenő neveltje, Dávid Olivér remekelt Szegeden, a fiatal versenyző edzője így foglalta össze tanítványa sikerét:

– Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen Orosházán nincsen téli felkészülési lehetőség, csupán néhány nyári hónapot tréningezhetünk a gyopárosfürdői strandon. Télen Nagyszénáson, Hódmezővásárhelyen készülünk, de korábban Tótkomlóson, Szentesen és Békéscsabán is megfordultunk. Így különösen értékes Olivér sikere, aki megvédte tavalyi elsőségét a 800 és 1500 méteres távon, sőt, csaknem húsz másodpercet javított eddigi legjobbján. Az előbbit nagy fölénnyel, a hosszabb távot szoros csatában nyerte.

Gyuláról Fekete Tamás edző által pallérozott Abrudán Gábor magaslott ki a mezőnyből, aki háromszor is a dobogó legfelső fokára állhatott a négy nap során.

– Gábor nagyon jó testfelépítésű, remek aerob kapacitású sportoló, aki mentálisan nagyot lépett előre amióta nálam edz. Lelki erejének köszönhetően nyerte a 200 méteres gyorsúszást, ahol az első hat helyezett között szemmel láthatóan alig volt különbség. Hátúszásban azonban jóval előrébb jár riválisainál, itt nagy fölénnyel győzött. Körülbelül hat éve úszik, három éve nálam. Megtanult edzeni, versenyezni, pedig voltak nehézségeink, hiszen az elmúlt télen nem állították föl az ötvenméteres medence fölé a sátrat, ezért egy 90 centi mélységű tanmedencében zsúfolódott össze a klub apraja, nagyja. És itt hozzáteszem, amit csak lehetett, elkövetett a Várfürdő annak érdekében, hogy edzeni tudjunk. A téli nehézségek után mindössze hét hete készülhettünk a bajnokságra nyitott ötvenes medencében – összegezte tapasztalatait az egykori gyulai úszó és búvárúszó, Fekete Tamás, aki edzőként a BVSC-ben és az MTK Budapest úszószakosztályában is tevékenykedett több évig.

A Békés vármegyei döntősök. Fiúk. 100 m gyors, 12 évesek: 8. Dávid Olivér (Orosházi Úszó Egyesület) 1:04,27. 200 m gyors, 11 évesek: 7. Varga Attila Hunor (Tótkomlósi Úszó Egyesület) 2:28,09. 12 évesek, bajnok: Abrudán Gábor (Gyulai Várfürdő) 2:14,11, 4. Dávid Olivér 2:14,56. 400 m gyors, 12 évesek: 2. Dávid Olivér 4:38,37. 800 m gyors, 12 évesek, bajnok: Dávid Olivér 9:38,62, 8. Tamási Levente (Békéscsabai Előre Úszó Klub) 10:15,34. 1500 m gyors, 12 évesek, bajnok: Dávid Olivér 18:12,37, 5. Tamási Levente 19:15,68. 100 m pillangó, 12 évesek: 7. Darnai Bogdán Sebestyén (Tótkomlós) 1:11,79. 200 m pillangó, 11 évesek: 7. Varga Attila Hunor 2:44,94. 12 évesek: 6. Darnai Bogdán Sebestyén 2:36,65. 100 m hát, 12 évesek, bajnok: Abrudán Gábor 1:08,18. 200 m hát, 12 évesek, bajnok: Abrudán Gábor 2:24,81, 6. Darnai Bogdán Sebestyén 2:22,68. 4×200 m gyorsváltó: 5. Békéscsaba (Tamási Levente, Mészáros Márton, Kéri Dávid, Domokos Milán Martin) 10:02,21.

Lányok. 100 m pillangó, 11 évesek: 2. Metcalfe Rebecca Erzsébet (Békési Úszó Klub Egyesület) 1:09,15. 200 m pillangó, 11 évesek, bajnok: Metcalfe Rebecca Erzsébet 2:33,23. 100 m mell, 10 évesek: 5. Gyuricza Kira (Békéscsaba) 1:31,54. 200 m mell, 10 évesek: 4. Gyuricza Kira 3:14,06. 200 m vegyesúszás, 11 évesek: 6. Metcalfe Rebecca Erzsébet 2:43,05. 4×200 m gyorsváltó: 8. Békéscsaba (Gyucha Csenge, Koncz Fanni, Galambosi Lili, Gyuricza Kira) 11:10,42.