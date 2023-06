– Összeszokott társaság a mienk, amely a bajnokságot arra is felhasználta, hogy felkészüljön a június 29-én kezdődő tamperei masters Európa-bajnokságra. Idén csak egy napos volt a bajnokság, mert kevés csapat nevezett. Két mérkőzést játszottunk, mindkettőt meg is nyertük – mondta az 57 éves sportember, aki nemcsak a veterán csapatában, hanem az aktív kézilabdázók NB II.-es bajnokságában is játszik. – A legutóbbi szezont a Kunszentmárton együttesében töltöttem, csak éppen sérüléssel bajlódtam, korábban eltört az orrom és elszakadt a bicepszem, hamarosan műteni is kell. Azért az Eb-ig még valahogy el akarom húzni… – tette hozzá a korábbi NB I.-es játékos. Csapatával a tavaly Granolersben megrendezett kontinensbajnokságon bronzérmes lett.