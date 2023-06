Az Atomerőmű SE, Vasas versenyegyesülés ezúttal már esélyesnek számított az erős mezőnyben, s remekül is versenyzett, magabiztosan előzte meg riválisait. A második helyen a KSI-Gyomaendrőd neveltje, Fodor Bence és a szegedi Balogh Gergely ért be, megelőzve az olimpiai bajnok Kopasz Bálintot, aki tavaly világ- és Európa-bajnoki címet nyert ebben a számban Nádas Bencével, most az ifjúsági világbajnok Hidvégi Hunorral ült egy hajóban.

K-2, 200 méteren Birkás Balázs (MVM Szegedi VSE) győzött, a szarvasi nevelésű MTK-s Opavszky Márk harmadikként lapátolt a célba.

A viadal szombati zárónapján összesen tíz döntőt rendeztek, a számok közül egyik sem szerepel az olimpiai programban. A leghosszabb távon a kajakosoknál a világbajnok Noé Bálint, illetve a hétszeres maratoni vb-aranyérmes Kiszli Vanda nyert, míg a kenusoknál az ugyancsak világbajnok Adolf Balázs, illetve Kisbán Zsófia diadalmaskodott. A két délutáni 500 méteres egyes fináléban a kajakos Opavszky Márk, illetve a kenus Fejes Dániel volt a leggyorsabb.