– Sikeresnek mondható versenyeken vagyok túl, mert két első helyet szereztem az egyik kedvenc pályámon, ami közel van a cseh határhoz – mondta Tar László. – Általában nyerek, ha ott játszom. Most is sikerült, ráadásul nagy fölénnyel, hat ütéssel a nettó és bruttó kategóriában is.

A legutóbbi hétvégi nyílt viadalon azonban egy teljesen ismeretlen pályán játszott Neusidler See-n,

– Ez a pálya nagyon hasonlít a mi Póstelekünkre, ami azt jelenti, hogy nem volt igazán jó a minősége, de én így is otthon éreztem magam. A nettó és bruttó kategóriát is megnyertem, méghozzá nagyon jó eredménnyel. Vasárnap a schönfeldi szokásos sorozatversenyen vettem részt, és a szezon legjobb játékával nyertem a bruttó kategóriát. Nettóban második lettem, és továbbra is vezetem ezt a sorozatversenyt. Ezt a formát szeretném tartani, mert igazán jól játszottam az utóbbi két hétben – nyilatkozta elégedetten a viharsarki szenior sportoló.