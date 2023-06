Kurtucz Csaba szombaton annál a Maczik Pálnál tett látogatást, aki megannyi válogatottságig eljutó ökölvívót nevelt fel, közöttük fiát, Maczik Róbertet és Kurtucz Csabát is.

Utóbbi szupernehézsúlyban egykor hatszor megnyerte az országos bajnokságot, az ezredforduló utáni években vele végződött a magyar csapat összeállítása a világ- és Európa-bajnokságokon, 2001-ben a belfasti világbajnokságon az ötödik helyen végzett. Benne volt az olimpiai csapatban is, az athéni és a pekingi ötkarikás játékoktól is egy keresztszalag-szakadás tartotta távol. Nemcsak bokszban, hanem például taekwon-dóban, kick-boxban és kempóban is magyar bajnoknak mondhatja magát.

– Békésben első körben a nevelőedzőmnél, Maczik Pálnál jártam harmadmagammal, Hamid Tangribergenovval, a válogatott vezetőedzőjével, és a magyar színekben versenyző ukrán Nakota Veronikával – mondta érdeklődésünkre Kurtucz Csaba. – Pali bácsi május 30-án ünnepelte a hetvennegyedik születésnapját, meg is ragadtuk az alkalmat, hogy felköszöntsük. Nyolc magyar bajnoki címet – ebből hatot a felnőttek között – nyertem, amelyben benne volt a munkája. Felkértem arra, hogy segítsen újra indítani a korábban sikeres ökölvívó műhelyét, amit anyagiak híján nem tudott tovább működtetni. Pedig Római Ruben személyében még az utóbbi időszakban is volt felnőtt magyar bajnok tanítványa. Igent mondott, s ezután felveszem majd a kapcsolatot a békési polgármesterrel is.

Kurtucz Csaba határozott célja az is, hogy Békéscsabán klub létesüljön.

– Az a cél, hogy újra felvirágoztassuk az ökölvívást a régióban. Több versenyt is rendeznénk itt, hogy megismertessük a fiatalokkal a sportágat. Az is lehetőség, hogy amolyan húzóemberként Békéscsabára hozzunk egy sikeres ökölvívót – vázolta az elképzeléseit a MÖSZ első embere. – Biztos vagyok abban, hogy a régióban lenne elegendő létszámú ökölvívó. A vármegyei székhelyen már folytattam tárgyalásokat illetékesekkel, akik nyitottak voltak arra, hogy részt vegyenek ebben a munkában, amelyhez a tárgyi és az anyagi feltételeket kell megteremteni. Elsődlegesen meg kellene találnunk a megfelelő szakembert, addig pedig még Maczik Pali bácsi is át tudna járni edzéseket vezetni. Feltett szándékunk az is, bejussunk az iskolákba, ahol bemutató edzéssel lehetne kedvet csinálni az ökölvíváshoz,

Kurtucz Csaba egyeztetett a korábbi világbajnok, olimpiai bronzérmes Erdei Zsolttal, akivel „Mozdulj meg, Békéscsaba!”, vagy „Mozdulj meg, Békés” mottó jegyében körbe mennének a régióban, edzéseket tartanának.

– Még ma is nagyon sokan szeretik a bunyót, sokan vannak a teremben, de kellenek a sztárok, a példaképek. Ezért szeretnénk egy válogatott sportolót Békéscsabára hozni, ennek a szervezése már meg is kezdődött. Kell egy lökés, hogy elinduljon egy pozitív folyamat – zárta mondandóját a MÖSZ elnöke, aki minden olyan szakemberrel igyekszik felvenni a kapcsolatot, aki segíteni tudna a szövetség munkájában.